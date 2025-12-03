Ηλικιωμένοι στην Αρκαδία έζησαν στιγμές φρίκης, όταν δύο ληστές μπήκαν στο σπίτι τους, τους ξυλοκόπησαν και τους έκλεψαν.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των ηλικιωμένων αδερφιών και επιτέθηκαν πρώτα στην 82χρονη, την χτύπησαν με γροθιές σε πρόσωπο και σώμα και την έριξαν στο πάτωμα.

Προσπαθούσαν έτσι να τους αποκαλύψει που έκρυβε η 82χρονη τα χρήματα. Αργότερα, μπήκε στο σπίτι ο 74χρονος αδελφός της και βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τους ληστές.

Τον ακινητοποίησαν, τον έριξαν κάτω και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του στα ντουλάπια της κουζίνας, να αιμορραγήσει και να χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του.

Άρπαξαν 5.000 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας από την 82χρονη και από το παντελόνι του 74χρονου, 1500 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο.

Οι δράστες παρέμειναν στη μονοκατοικία μια ώρα, και φεύγοντας απείλησαν τα θύματα πως θα επιστρέψουν να τα σκοτώσουν αν ενημερώσουν την αστυνομία. Οι ηλικιωμένοι φοβήθηκαν και δεν ενημέρωσαν κανέναν, ούτε καν συγγενικά τους πρόσωπα.

Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα, η ανιψιά της ηλικιωμένης ενημέρωσε την αστυνομία για πιθανή ληστεία, αφού είδε το σπίτι αναστατωμένο και την 82χρονη χτυπημένη.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της, βρήκαν την 82χρονη τρομοκρατημένη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Τρίπολης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο, το οποίο είχε υποστεί κάταγμα.

Τέλος, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρίπολης, ταυτοποίησαν τους ληστές 22 και 48 ετών και τους πέρασαν χειροπέδες.

