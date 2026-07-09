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Σύλληψη δύο δραστών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (6/7/), από αστυνομικούς της ΓΑΔΑ που συμμετέχουν στο Σχέδιο «Αριάδνη».
Οι αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν εκείνη την ώρα περιπολία, εντόπισαν τους δύο νεαρούς άνδρες ξένης καταγωγής, ηλικίας 17 και 18 ετών, στον σταθμό ΗΣΑΠ «Κηφισιά».
Οι νεαροί κρίθηκαν ύποπτοι και αμέσως κλήθηκαν για έλεγχο.
Κατά τη διάρκεια της σωματικής έρευνας, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του 18χρονου μια σιδερογροθιά ηλεκτρικής εκκένωσης, η οποία κατασχέθηκε από τις αρχές.
Η προανάκριση αποκάλυψε 3 βίαιες ληστείες
Μετά τη σύλληψή τους, οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς. Εκεί, η προανακριτική έρευνα των αξιωματικών αποκάλυψε τον τρόπο δράσης του διδύμου.
Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, οι κατηγορούμενοι στοχοποιούσαν κυρίως γυναίκες μέσα στους σταθμούς του ΗΣΑΠ.
Πλησίαζαν τα θύματά τους και, με τη χρήση ωμής σωματικής βίας, τραβούσαν αιφνιδιαστικά και έσπαγαν τις αλυσίδες που φορούσαν οι γυναίκες στον λαιμό τους.
Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις τέτοιων βίαιων ληστειών.
Σε βάρος του 17χρονου και του 18χρονου σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της ληστείας κατά συναυτουργία, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων για την κατοχή της σιδερογροθιάς-taser.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.