Εκπαιδευτικές βολές με οπλικά συστήματα Πεζικού πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου (ΠΒΑΛ), στο πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης των Ανθυπολοχαγών και Μονίμων Λοχιών Τάξης 2025 της Σχολής Πεζικού.

Οι εκπαιδευόμενοι εκτέλεσαν βολές με το σύνολο των βασικών οπλικών συστημάτων του Πεζικού, με έμφαση στη σωστή χρήση, την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και τη συνεργασία σε επίπεδο μικρών κλιμακίων.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στον κύκλο πιστοποίησης της επιχειρησιακής τους επάρκειας πριν την τοποθέτησή τους σε Μονάδες.

Κατά τη διάρκεια των βολών πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση, με τα αποτελέσματα να δείχνουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας.

Συνολικά συμμετείχαν 57 Ανθυπολοχαγοί, εκ των οποίων 10 από την Κύπρο, ένας από την Αρμενία, ένας από το Μαυροβούνιο και ένας από τη Μολδαβία.

Επιπλέον, συμμετείχαν 33 Μόνιμοι Λοχίες Πεζικού (14 από την Κύπρο), 10 Μόνιμοι Λοχίες Υγειονομικού και ένας Μόνιμος Λοχίας Τεχνικού.

Η παρουσία σπουδαστών από τέσσερις χώρες αναδεικνύει τη διαρκή συνεργασία σε επίπεδο στρατιωτικής εκπαίδευσης και τον ρόλο της Σχολής Πεζικού στην προετοιμασία νέων στελεχών με επιχειρησιακή ετοιμότητα.