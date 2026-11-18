O Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Υπασπιστή Διοικήσεως του ΓΕΕΘΑ Ανθυπασπιστή (ΠΖ) Παναγιώτη Κατσούρη, παρέστη στην τελική φάση της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΟΛΥΜΠΙΟ ΠΕΠΛΟ – 26», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου (ΠΒΑΛ).

Η άσκηση διεξήχθη από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης της εφεδρείας, με αντικείμενο το Συγκρότημα Υπομονάδας ειδικής σύνθεσης κατά την επίθεση.

Στην τελική φάση συμμετείχαν τμήματα και μέσα της ΧΧΙV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, της ΑΣΔΙΘ, της ΑΣΔΥΣ, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού.

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και χρήση ΣμηΕΑ, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας.

Η άσκηση ανέδειξε τη σημασία της εφεδρείας ως αναπόσπαστου στοιχείου της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους εφέδρους να εκπαιδευτούν μαζί με το εν ενεργεία προσωπικό σε ρεαλιστικές συνθήκες και με τη χρήση σύγχρονων μέσων.

Η παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην τελική φάση υπογράμμισε τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διαρκή εκπαίδευση και στην ουσιαστική ενσωμάτωση της εφεδρείας στην επιχειρησιακή λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ πραγματοποιήθηκε επίσης βράβευση εφέδρων για την ενεργό συμμετοχή τους σε δράσεις της εφεδρείας, καθώς και απονομή διακριτικών στους προαχθέντες εφέδρους.

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξένων Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και παρατηρητές από φίλες και σύμμαχες χώρες.