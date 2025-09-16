Αναστάτωση έχει προκληθεί στο Λιτόχωρο μετά τον εντοπισμό νεκρού αλόγου στο φαράγγι του Ενιπέα. Προληπτικά ανακοινώθηκε ότι το νερό δεν είναι πόσιμο μέχρι νεωτέρας, κάτι που αποτελεί προληπτικό μέτρο, μόνο για το Λιτόχωρο, του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Το νεαρό άλογο εντοπίστηκε νεκρό σε μεγάλο υψόμετρο στο φαράγγι και σήμανε εν συνεχεία «συναγερμός», τόσο στις τοπικές Αρχές, αλλά και στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Δίου Ολύμπου. Οι πολίτες ενημερώθηκαν άμεσα για να μην καταναλώνουν το νερό, για όσο διάστημα χρειαστεί.

Πέρα από το γεγονός ότι το νερό περνά από το αντλιοστάσιο της περιοχής και γίνεται η απαραίτητη επεξεργασία και χλωριώνεται, ωστόσο έχει ξεκινήσει και απολύμανση του νερού, ώστε οι τοπικές Αρχές να είναι βέβαιες ότι θα είναι κατάλληλο. Μέχρι τότε οι πολίτες δεν θα πρέπει να το καταναλώνουν και θα ενημερωθούν με νεότερη ενημέρωση, όταν οι Αρχές θα είναι βέβαιες για την καταλληλότητά του.