Γέμισε ελικόπτερα ο ουρανός στο Λιτόχωρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Καναπίτσα, όπου διεξάγεται η θερινή εκπαίδευση – διαβίωση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.

Με επικεφαλής τον Ταξίαρχο Διοικητή της Σχολής, Κωνσταντίνο Κωτάκο, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες της 1ης και 3ης Τάξης ασκήθηκαν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ρεαλιστικό επιχειρησιακό σενάριο, με τη συμμετοχή πέντε ελικοπτέρων διαφόρων τύπων.

Το σενάριο σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, περιλάμβανε μεταφορά ενισχύσεων σε μικρονήσους και ενδιάμεσες νήσους, προσομοιάζοντας σε μεγάλο βαθμό την πραγματική επιχειρησιακή κατάσταση του Αρχιπελάγους μας.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα είχε έντονο επιχειρησιακό αποτύπωμα, καθώς οι αυριανοί Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού εκπαιδεύτηκαν σε διαδικασίες ταχείας μεταφοράς, ενίσχυσης και υποστήριξης δυνάμεων σε διάφορους μικρονήσους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χρονική συγκυρία, καθώς την ίδια περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη τουρκική αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος 2026» / Denizkurdu II-2026, η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου 2026 και διεξάγεται σε Μαύρη Θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, έως τις 14 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τουρκικά και διεθνή δημοσιεύματα, στην άσκηση συμμετέχουν μεγάλος αριθμός ναυτικών μονάδων, εναέριων μέσων και προσωπικού, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις ελληνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν την άμυνα του νησιωτικού χώρου.

Η εικόνα των ελικοπτέρων πάνω από το Λιτόχωρο δεν ήταν απλώς εντυπωσιακή. Ήταν μία ακόμη υπενθύμιση ότι η εκπαίδευση, η ετοιμότητα και η προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες του Αιγαίου αποτελούν βασικά στοιχεία της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες της ΣΜΥ απέδειξαν στην πράξη ότι η στρατιωτική εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη θεωρία, αλλά συνδέεται άμεσα με τα σύγχρονα επιχειρησιακά δεδομένα και τις απαιτήσεις της εθνικής άμυνας.

Η θερινή εκπαίδευση – διαβίωση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών συνεχίζεται, με τους αυριανούς ηγήτορες του Ελληνικού Στρατού να εκπαιδεύονται σε συνθήκες που παραπέμπουν σε πραγματικές αποστολές πεδίου.