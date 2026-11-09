Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 45χρονος υπήκοος Ινδίας που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στις Λιβανάτες Φθιώτιδας. Ο άνδρας, μετά την απολογία του κρίθηκε ομόφωνα προσωρινά κρατούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ανακριτή και της Εισαγγελέως.

Η δικαστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου 2026 στον ειδικό θάλαμο, κελί του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, όπου μετέβησαν οι δικαστικοί λειτουργοί. Ο 45χρονος νοσηλευόταν εκεί φρουρούμενος υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από αστυνομικές δυνάμεις.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, κατά τη διαδικασία ο κατηγορούμενος επανέλαβε όσα είχε δηλώσει προανακριτικά. Ισχυρίστηκε εκ νέου ότι τα δύο θύματα, δηλαδή τα ανίψια του, ηλικίας 26 και 24 ετών, του συμπεριφέρονταν άσχημα, απαξιωτικά και δεν τον άκουγαν, επιχειρώντας με τον ισχυρισμό αυτό να δικαιολογήσει την πράξη του.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Μετά τη λήψη του εξιτηρίου από το νοσοκομείο, θα οδηγηθεί στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Φθιώτιδας εν αναμονή της μεταγωγής του σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Το χρονικό της τραγωδίας στη χοιροτροφική μονάδα

Το αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της φάρμας χοιρινών «Αράπης» στην περιοχή των Λιβανατών: