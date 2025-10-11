Ρεπορτάζ: Xρήστος Μαζάνης
Βίντεο – Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού
Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Άμυνας σχετικά με τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».
Δείτε «ζωντανά» την εξέλιξη των κινητοποιήσεων:
Οι νέες αλλαγές, σύμφωνα με πολλούς στρατιωτικούς, φέρεται να επηρεάζουν βαθιά τη δομή, τη θητεία και τη μισθολογική και ιεραρχική εξέλιξη χιλιάδων στελεχών.
Άλλοι αναφέρουν πως η μεταρρύθμιση ευνοεί κυρίως τους ανώτατους βαθμούς, ενώ φορτώνει νέα βάρη στους χαμηλόβαθμους, στους στρατεύσιμους, στους εφέδρους και στις γυναίκες που θα θελήσουν να υπηρετήσουν.
Η συγκέντρωση των στρατιωτικών -εν ενεργεία και απόστρατων- στο κέντρο της Αθήνας δεν φέρει κομματική σφραγίδα, ούτε αφορά προσωπικές επιδιώξεις.
Η κινητοποίηση εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα μαζική, καθώς, στην Αθήνα έχουν φτάσει πούλμαν με στελέχη και αποστράτους από όλη την Ελλάδα.