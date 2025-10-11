Ρεπορτάζ: Xρήστος Μαζάνης

Βίντεο – Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Άμυνας σχετικά με τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

Δείτε «ζωντανά» την εξέλιξη των κινητοποιήσεων:

Οι νέες αλλαγές, σύμφωνα με πολλούς στρατιωτικούς, φέρεται να επηρεάζουν βαθιά τη δομή, τη θητεία και τη μισθολογική και ιεραρχική εξέλιξη χιλιάδων στελεχών.