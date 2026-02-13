Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Στις Αφίδνες άρχισαν να φτάνουν τα πρώτα τακτέρ, με σκοπό να βρεθούν έξω από το Σύνταγμα, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Επί ποδός βρίσκεται η τροχαία, εν όψει της προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης των αγροτών στην Αθήνα, προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά για την κυκλοφορία στην πρωτεύουσα οι κινητοποιήσεις.

Οι Αρχές έχουν εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

Δείτε live την εικόνα στις Αφίδνες:

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς μεταβαίνουν στην Αττική με σκοπό να διαδηλώσουν, καθώς τα αιτηματά τους, όπως λένε δεν ικανοποιήθηκαν μετά από 50 ημέρες κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες που έφτασαν στις Αφίδνες έρχονται από τον Παλαμά, το Κάστρο, την Εύβοια, τα Μάλγαρα και της τη Λάρισα

Υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Δηλώσεις αγρότη στη «Ζούγκλα» – «Εμείς στην Αθήνα θα πάμε για όλους»:

Δείτε βίντεο από τις πρώτες αφίξεις τρακτέρ στην Αττική:

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.

Στις 16:00 μπροστά από τη Βουλή τα τρακτέρ

Σημειώνεται ότι η πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί από το ΠΑΜΕ στις 13.00 στο Σύνταγμα. Η κεντρική συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων είναι προγραμματισμένη για τις 16.00, μπροστά στη Βουλή, όπου θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ, ενώ θα συμμετάσχουν σε στήριξη των αγροτών η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα αναμένεται προσυγκέντρωση διαφόρων συλλογικοτήτων στις 13.00 στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στ οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Οι αγρότες πέρασαν από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας με προορισμό την Αθήνα

Πώς θα κινηθούν στον Κηφισό

Συνολικά περίπου 100 τρακτέρ θα κάνουν «απόβαση» στην πρωτεύουσα. Με συνοδεία της Αστυνομίας τα τρακτέρ θα μπουν στον Κηφισό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους οδηγούς. Το «στοίχημα» της ΕΛ.ΑΣ. είναι να μη διακοπεί η κυκλοφορία. Τα τρακτέρ θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, και οι άλλες λωρίδες θα παραμένουν ανοιχτές για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Με λεωφορεία στο ΟΑΚΑ

Στις 14:00 έχουν δώσει ραντεβού στο ΟΑΚΑ όλοι οι αγρότες που έρχονται στην σημερινή κινητοποίηση χωρίς τρακτερ. Για τον λόγο αυτό λεωφορεία θα τους μεταφέρουν στην πρωτεύουσα και θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Το πρώτο σημείο συγκέντρωσης είναι στην Ομόνοια, όπου τα τρακτέρ θα μπουν «μπροστά» και θα μετακινηθούν όλοι μαζί με τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Από την ΕΛ.ΑΣ. παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.