Σε εξέλιξη είναι η πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo», το οποίο έχει αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, για υποθαλάσσιες έρευνες, με σκοπό τη χαρτογράφηση του βυθού και τη χάραξη της υποθαλάσσιας διαδρομής για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο το στίγμα του γαλλικού ερευνητικού πλοίου στον χάρτη, μέσω της εφαρμογής Marine Traffic: