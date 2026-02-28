Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης – Δανάη Μαραγκού

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Σήμερα για αυτή τη «μαύρη επέτειο», ο κόσμος θα «χυθεί» σε κάθε άκρη της Ελλάδας.

Το έγκλημα στα Τέμπη συγκλόνισε και βύθισε σε θλίψη ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Το βασικό αίτημα των πολιτών που διαμαρτύρονται είναι η απονομή της Δικαιοσύνης.

Δείτε live τη μετάδοση της «Ζούγκλας» από το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας:

Προγραμματισμένα είναι πάνω από 100 συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ακόμη, ότι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε 25 σημεία του εξωτερικού.