Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης – Δανάη Μαραγκού
Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.
Σήμερα για αυτή τη «μαύρη επέτειο», ο κόσμος θα «χυθεί» σε κάθε άκρη της Ελλάδας.
Το έγκλημα στα Τέμπη συγκλόνισε και βύθισε σε θλίψη ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Το βασικό αίτημα των πολιτών που διαμαρτύρονται είναι η απονομή της Δικαιοσύνης.
Δείτε live τη μετάδοση της «Ζούγκλας» από το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας:
Προγραμματισμένα είναι πάνω από 100 συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ακόμη, ότι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε 25 σημεία του εξωτερικού.
Πολυπληθές το συλλαλητήριο και στην Πάτρα
Οι πολίτες της Πάτρας συγκεντρώθηκαν στη Πλατεία Γεωργίου. Διαδηλώνουν με κεντρικό σύνθημα «Δεν ξεχνάμε – Δεν συγχωρούμε – Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».
Δείτε σχετικό βίντεο:
Πηγή: Tempo24
Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών
Ομάδα δικυκλιστών της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε αρκετά κοντά σε διαδηλωτές του αντιεξουσιαστικού χώρου με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντεγκλήσεις.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Πηγή: Thestival
8.000 πολίτες στον δρόμο του Συντάγματος
Σύμφωνα με την Αστυνομία στο Σύνταγμα βρίσκονται 8.000 πολίτες ενώ στη Θεσσαλονίκη 4.000.
67 προσαγωγές από την Αστυνομία
Οι Αρχές προχώρησαν σε 67 προσαγωγές συνολικά στο κέντρο της Αθήνας.
Οι δύο εκ των 67 έγιναν συλλήψεις για κατοχή βεγγαλικών και φωτοβολίδας.
Εικόνες της «Ζούγκλας» από τη συγκέντρωση για το έγκλημα των Τεμπών
Ο κόσμος διαμαρτύρεται στο κέντρο της Αθήνας, κρατώντας πανό. Ζητούν την απονομή της Δικαιοσύνης.
Πλήθος κόσμου έξω από τη Βουλή
Στο βήμα ο Παύλος Ασλανίδης
«Ζητάμε μόνο Δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Ασλανίδης που έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών
Ενός λεπτού σιγή στο Σύνταγμα - Ξεκίνησαν οι ομιλίες
Κυριάκος Μητσοτάκης για Τέμπη: «Οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα»
Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:
Προσαγωγές πριν το συλλαλητήριο
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκαν 14 προσαγωγές από την Αστυνομία, μετά από ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας.
Σε εξέλιξη οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Σύμφωνα με την Τροχαία έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας ενώ ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες αναμένεται να εφαρμοστούν επιπρόσθετες ρυθμίσεις.
Έκλεισε και η Σταδίου.
Παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.