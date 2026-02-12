Στις έρευνες που γίνονται για τα κονδύλια επιμόρφωσης εργαζομένων, που διαχειριζόταν το Ινστιτούτο της Γενικής Συνομοσπονδίας αναφέρθηκε σήμερα Πέμπτη 12/02/σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος .

«Η υπόθεση ξεκίνησε όταν πήγα στη Βουλή για τη συζήτηση της επαναφοράς των εργασιακών δικαιωμάτων» είπε χαρακτηριστικά. «Αναμετρώμαι με ανάγκες που είναι μεγαλύτερες από την δύναμή μου αλλά αυτά τα προγράμματα των 73 εκατ. ευρώ, που λένε, δεν υπάρχουν. Είναι ψεύδος και θα αποδειχθεί» ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τα 7 προγράμματα, που έχουν αναφερθεί απεντάχθησαν από το ΕΣΠΑ. «Μόνο ένα υλοποιήθηκε καθ’ ολοκληρίαν αλλά δεν σχετίζεται με τις… ρημάδες αυτές τις εταιρείες που λένε» είπε χαρακτηριστικά.

«Όλα είναι τιμολογημένα και παραδοτέα με συμβάσεις» είπε υπερασπιζόμενος τα πεπραγμένα του. «Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή» τόνισε και κατήγγειλε δολοφονία χαρακτήρα εις βάρος του.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στο παρελθόν και για μια διετία το Ελεγκτικό Συνέδριο έψαξε και δεν βρήκε τίποτα. «Δεν θα επιτρέψω τέτοια παιχνίδια στην πλάτη μου. Τον λόγο θα έχουν και τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια».

«Θα παραμείνω μέχρι το Συνέδριο στην ηγεσία. Μία ενδεχόμενη παραίτησή μου θα ήταν σαν να σκύβω στους συκοφάντες» είπε απαντώντας σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να παραιτηθεί. «Δεν έχω διάθεση να εμπλακώ σε άλλη πίστα. Πλακώνονται στο όνομά μου υπουργοί και συμφέροντα. Αυτό που με κατηγορούν είναι πλήρως ανυπόστατο, Έπρεπε να βρουν τον κατάλληλο τρόπο να σερβιριστεί».

Αναφερόμενος στο πόρισμα Βουρλιώτη και την έρευνα που ξεκίνησε είπε: «Δεν μου έχει έρθει ακόμα το πόρισμα. Πότε θα το κάνουν από την αρχή που προΐσταται ο κ. Βουρλιώτης; Δεν έχω απαντήσεις. Διακρίνω προχειρότητα και βιασύνη».

«Δεν έκρυψα ποτέ την κομματική μου ταυτότητα. Είμαι ΠΑΣΟΚ αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την θέση και το έργο στη ΓΣΕΕ» είπε αναφερόμενος στην πρόσφατη διαγραφή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε ερώτηση για το αν καταθέτει «πόθεν έσχες» είπε πως δεν τον υποχρεώνει ο νόμος αλλά δήλωσε πρόθυμος να δώσει στις Αρχές ό,τι του ζητήσουν. «Είμαι τραπεζοϋπάλληλος και αυτό δεν είναι ντροπή και τα εισοδήματά μου είναι καλά. Παραπάνω από καλά και έτσι αμείβομαι για πολλά χρόνια».