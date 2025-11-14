Αποστολή: Χρήστος Μαζάνης

Βίντεο – φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Στο πεδίο ασκήσεων και πεδίο βολής «ΑΕΤΟΣ», στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης πραγματοποιείται η ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ – 25».

Πρόκειται για μια άσκηση μεσαίας κλίμακας η οποία διευθύνεται από το Δ΄ Σώμα Στρατού, με τη συμμετοχή σχηματισμών και μονάδων της 1ης Στρατιάς, ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας , καθώς και προσωπικού και μέσων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Το Zougla.gr βρίσκεται στο σημείο όπου πραγματοποιείται η άσκηση και μεταδίδει όλα όσα συμβαίνουν – Δείτε ζωντανή εικόνα:

Όσον αφορά το σενάριο της άσκησης, σύμφωνα με τους επιτελείς του ΓΕΣ και του ΓΕΕΘΑ, ο υποτιθέμενος εχθρός κατόπιν επιθετικής ενέργειας εντός της Ελληνικής επικράτειας, εφελκύεται σε προσχεδιασμένο χώρο καταστροφής εντός της φίλιας αμυντικής τοποθεσίας.

Οι φίλιες δυνάμεις έχοντας δημιουργήσει τακτικό πλεονέκτημα, εκτελούν αντεπίθεση και στην συνέχεια εκμεταλλευόμενες την σύμπτυξη των εχθρικών, εκτελούν επιθετική ενέργεια για την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών με σκοπό την ολοκληρωτική εξουδετέρωσή του και την αποκατάσταση του Εθνικού εδάφους, με την ενέργεια να υποστηρίζεται από πυρά Πυροβολικού, Επιθετικά Ελικόπτερα και Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μάλιστα στον σχεδιασμό της άσκησης παίρνουν μέρος και τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (ΤΟΜΑ) Marder 1A3 και αναγνωρίσεως (ΤΤΟΑ-ASV) Μ1117.

Επίσης εκτελούνται βολές πυροβολικού, αρμάτων και όλμων. Ακόμα, πυρά από αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας με τερματική καθοδήγηση πυρών από προσωπικό της ΔΕΠ (Joint Terminal Attack Controller (JTAC). Επιπλέον πραγματοποιούνται, αντεπίθεση και εξάλειψη αεροπρογεφυρώματος, ρίψεις αλεξιπτωτιστών, καθώς και πτήσεις μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Στο σενάριο της συγκεκριμένης άσκησης έχουν συμπεριληφθεί και συστήματα drones και anti-drones, όπως το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «ΗΕRΟΝ», το anti-drone σύστημα «Κένταυρος», το οποίο έχει εγκατασταθεί ήδη στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στην Ερυθρά Θάλασσα.

Επίσης το σύστημα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drone «Υπερίων», το υπερσύγχρονο drone S-100, το οποίο περιέχεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra (FDI HN), καθώς και το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Α900 που χρησιμοποιείται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Ακόμα θα δούμε το πυραυλικό σύστημα ακριβείας SPIKE NLOS, το σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος «Αρχύτας», αλλά και τα τέσσερα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων «V – BAT».