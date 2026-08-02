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Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού
«Μάχη» με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στην Αττικοβοιωτία, με την Πολιτική Προστασία να καλεί τους κατοίκους των περιοχών Κανδήλι, Αγία Σκέπη, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Σαράντης να εκκενώσουν τους οικισμούς και να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο και Μέγαρα.
Παράλληλα, ήχησε μήνυμα του 112 για τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων επίσης για εκκένωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εξαπλώνεται και η κατάσταση που επικρατεί είναι πολύ δύσκολη.
Βίντεο από πύρινο μέτωπο κοντά στα Μέγαρα:
Τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες να κάνουν ρίψεις νερού, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος μετά από δύο ημέρες που τα πύρινα μέτωπα μαίνονται. Πιο συγκεκριμένα, τη δυτική Αττική, η φωτιά που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων προς τον Κιθαιρώνα και την Ψάθα, ενώ έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, όπου κατακαίει τον οικισμό, Βένιζα.
Βίντεο «Ζούγκλας» από Βένιζα:
Σχεδόν αδύνατη η ρίψη νερού από αέρος λόγω θυελλωδών ανέμων
Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία λόγω ακραίων αναταράξεων ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη ακόμη και την εκτέλεση ρίψεων. Συγκεκριμένα, τα 10 αεροσκάφη που διετέθησαν ήταν αδύνατον επιχειρήσουν.
Γι αυτό το λόγο, επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 2 για συντονισμό.
Αλλεπάλληλα 112 για εκκένωση προς Μέγαρα και Νέα Πέραμο
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην #Βιομηχανική_Περιοχή #Μεγάρων της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μέγαρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κανδήλι & #Αγία_Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νέα_Πέραμο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026
Τιτάνια προσπάθεια της Πυροσβεστικής
Συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα – συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.
Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.
Βίντεο από τη Βένιζα Μεγάρων:
Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Φωκίδα
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σκάλωμα Φωκίδας. Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλήμα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Φωκίδα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.
Δείτε εδώ την εξέλιξη της φωτιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας.
«Mega fire» η πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας
Σε εφιάλτη διαρκειών εξελίσσεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και σαρώνει τη Δυτική Αττική, με την πληγείσα έκταση να ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα.
Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολόγο Θοδωρή Γιάνναρο, η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο κατηγοριοποιείται ως «μέγα-πυρκαγιά» (megafire), ενώ οι νεότερες δορυφορικές εικόνες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν έντονη θερμική δραστηριότητα σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Μέγαρα, με τους καπνούς να φτάνουν έως το Νότιο Ιόνιο.
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Κεφαλονιά: Μεγάλες πυροσβεστικές ενισχύσεις
Σημαντικές ενισχύσεις πυροσβεστικών δυνάμεων μεταφέρονται αυτή την ώρα ακτοπλοϊκώς με το Smyrna di Levante από την Κυλλήνη προς την Κεφαλονιά, προκειμένου να ενταχθούν στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού.
Στο πύρινο μέτωπο του νησιού επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 12 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές.
Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο κάνουν ρίψεις νερού.
Σε πλήρη ενεργοποίηση ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττική
Σε πλήρη ενεργοποίηση παραμένει και σήμερα, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, σε όλη την περιφέρεια δεδομένου του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 5. Πέρα των δυνάμεων που επιχειρούν υπό τον συντονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος στα μέτωπα της πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής, δυνάμεις της παραμένουν σε ετοιμότητα σε διάφορα σημεία της περιφέρειας.
Συγκεκριμενα και σύμφωνα με την ενημέρωση του Κώστα Ζώμπου, εκπροσώπου Τύπου της Περιφ. Αττικης προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ: 36 υδροφόρες και 8 μηχανήματα έργου εκ των οποίων κάποιες υδροφορες επιχειρούν ήδη σε συμβάντα υπό εξέλιξη μικρής κλίμακας.
Στο Πόρτο Γερμενό επιχειρεί ένας ερπυστιοφόρος φορτωτής, 12 υδροφόρες και δύο λεωφορεία προκειμένου να απομακρύνουν κατοίκους και να παρεμβαίνουν σε μικροεστίες ανακόπτωντας τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που ευνοούνται από το ισχυρούς ανέμους.
Στην πυρκαγιά της Περιφερειακής στο Αιγάλεω παραμένουν 5 υδροφόρες.
Η συνολική συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία αυτή τη στιγμή, αριθμεί σε 53 υδροφόρες, 9 μηχανήματα, έργου και δυο λεωφορεία. Πρόκειται για λεωφορεία, τα οποία γύρω στις 10.30, ενεργοποιήθηκαν για την απομάκρυνση κατοίκων και εργαζομένων περιοχών της Δ. Αττικής, τις οποίες απειλούσαν οι φλόγες.
Πρόκειται για την ειδοποίηση, μεσω του 112, προς εκκένωση που εστάλει για τους οικισμούς Ψάθα, Βένιζα, Κανδύλι, Αγ. Σκέπη με οδηγία απομάκρυνσης για την Νέα Πέραμο. Καθως και για την εκκένωση της Βιομηχανικής Ζώνης Μεγάρων με κατεύθυνση στα Μέγαρα.
Το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς στον Άγιο Νεκτάριο είναι σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό Κρύο Πηγάδι και την Αγία Παρασκευή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι
-Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος του καταστήματος LIDL, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου
Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σταθαίικα Άργους, σήμερα 2 Αυγούστου 2026, περίπου στις 09:30
Πολύ δύσκολη κρίνεται η κατάσταση στα Μέγαρα
Εκκενώνονται οι περιοχές Κανδήλι, Αγία Σκέπη, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και ’Αγιος Σαράντης, καθώς και η βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων.
Οι άνεμοι συνεχίζουν να είναι ισχυροί, καθιστώντας δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.
Φωτιά ξέσπασε στον Κυπαρισσώνα Πελασγίας
Συναγερμός σήμανε στις 9:30′ το πρωί της Κυριακής (2/8) για πυρκαγιά στην περιοχή της Πελασγίας και συγκεκριμένα στον οικισμό του Κυπαρισσώνα.
Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά από το Κλιμάκιο της Στυλίδας και από τη Λαμία.
Ταυτόχρονα από το Κέντρο Επιχειρήσεων δόθηκε εντολή να σηκωθούν και τα δύο αεροσκάφη από το αεροδρόμιο της Λαμίας για να συνδράμουν από αέρος.
Πηγή: Lamia Now
Συγκλονιστικό βίντεο από τη τεράστια φωτιά στην Αττικοβοιωτία που έκαψε πάνω από 100 κατοικίες
Live από το πύρινο μέτωπο στη Βένιζα
Αναζωπύρωση στη Βένιζα Μεγάρων
Ρέθυμνο: Από επίγειος παράδεισος σε κρανίου τόπος μετά την πύρινη λαίλαπα
Η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, η οποία στοίχησε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, αποκαλύπτει το μέγεθος της ανείπωτης καταστροφής.
Οι πανέμορφες περιοχές της Πρέβελης και του Αγίου Παύλου υπέστησαν βαρύτατο πλήγμα, με τις εικόνες του «πριν» και του «μετά» να αποτυπώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη σφοδρότητα της φωτιάς.
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Οι δορυφόροι αποκαλύπτουν δεκάδες νέες ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική το πρωί της Κυριακής 2/8
Αποκαρδιωτικές εικόνες από τη Βένιζα Μεγάρων
Δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά στη Βοιωτία – Από δίκτυο ρεύματος για ανεμογεννήτριες ξεκίνησαν οι φλόγες
Η έρευνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια της τεράστιας πυρκαγιάς στη Βοιωτία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Από την πρώτη στιγμή, τα Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρέθηκαν στο σημείο έναρξης της φωτιάς που ακόμα καίει οικισμούς στο Πόρτο Γερμενό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο και εξαπλώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων στο Πόρτο Γερμενό, φέρεται να προκλήθηκε από δίκτυο ηλεκτροδότησης που ανήκει σε ιδιώτη και όχι στον ΔΕΔΔΗΕ.
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Αίγιο: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά αλλά παραμένει σε εξέλιξη
Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια, ωστόσο παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Με το πρώτο φως της ημέρας δυο πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο και ταυτόχρονα ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα, ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να κρατήσουν την φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές.
Βίντεο από το Λιακωτό Μεγάρων
Τιτάνια επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην Αττικοβοιωτία
Συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα – συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο της Φωκίδας
Η φωτιά καίει περισσότερο στον οικισμό Ευπάλιο, όμως η εικόνα στη Φωκίδα δείχνει βελτιωμένη.
Έχουν προκληθεί ζημιές σε δεκάδες σπίτια και αγροικίες.
Οι πρώτες εικόνες από τη Βένιζα Μεγάρων
Συνελήφθη ένα άτομο για την φωτιά στην Κεφαλονιά
Στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά προχώρησαν οι Αρχές, ενώ έχει ειδοποιηθεί Εισαγγελέας.
«Η φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν «μάχη» στην κατάσβεση και μένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις», ανέφερε στο ΣΚΑΙ, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής.
Βίντεο από το πύρινο μέτωπο στην Κεφαλονία
Κεφαλονιά: Η φωτιά «κατέβηκε» στον Ελειό-Εκκενώθηκαν Μαυράτα – Χιονάτα – Θηράμωνας
Εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Νέα Δάφνη Μεγάρων από νάρκες και βλήματα του πολέμου
Η εικόνα από τη χθεσινή νύχτα: