Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

«Μάχη» με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στην Αττικοβοιωτία, με την Πολιτική Προστασία να καλεί τους κατοίκους των περιοχών Κανδήλι, Αγία Σκέπη, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Σαράντης να εκκενώσουν τους οικισμούς και να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο και Μέγαρα.

Παράλληλα, ήχησε μήνυμα του 112 για τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων επίσης για εκκένωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εξαπλώνεται και η κατάσταση που επικρατεί είναι πολύ δύσκολη.

Βίντεο από πύρινο μέτωπο κοντά στα Μέγαρα:

Τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες να κάνουν ρίψεις νερού, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος μετά από δύο ημέρες που τα πύρινα μέτωπα μαίνονται. Πιο συγκεκριμένα, τη δυτική Αττική, η φωτιά που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων προς τον Κιθαιρώνα και την Ψάθα, ενώ έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, όπου κατακαίει τον οικισμό, Βένιζα.

Βίντεο «Ζούγκλας» από Βένιζα:

Σχεδόν αδύνατη η ρίψη νερού από αέρος λόγω θυελλωδών ανέμων

Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία λόγω ακραίων αναταράξεων ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη ακόμη και την εκτέλεση ρίψεων. Συγκεκριμένα, τα 10 αεροσκάφη που διετέθησαν ήταν αδύνατον επιχειρήσουν.

Γι αυτό το λόγο, επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 2 για συντονισμό.

Αλλεπάλληλα 112 για εκκένωση προς Μέγαρα και Νέα Πέραμο

Τιτάνια προσπάθεια της Πυροσβεστικής

Συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα – συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.

Βίντεο από τη Βένιζα Μεγάρων:

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Φωκίδα

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σκάλωμα Φωκίδας. Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλήμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Φωκίδα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Δείτε εδώ την εξέλιξη της φωτιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας.