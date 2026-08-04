Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, καταστρέφοντας περισσότερα από 134.000 στρέμματα γης. Αν και η εικόνα στην περιοχή της Ψάθας είναι αισθητά βελτιωμένη, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
Η εξασθένηση των ανέμων επέτρεψε από τις πρώτες πρωινές ώρες την απογείωση των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού με στόχο τον περιορισμό των ενεργών εστιών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένουν τα δέντρα που σιγοκαίνε σε διάφορα σημεία του μετώπου, καθώς ακόμη και μία μικρή ριπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπύρωση.
Τα τρία βασικά μέτωπα
Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε τρία βασικά σημεία: στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στην περιοχή Αγία Παρασκευή – Άγιος Νεκτάριος – κορυφή Κιθαιρώνα, στο νοτιοδυτικό τμήμα μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, όπου εντοπίζεται η πιο ενεργή εστία, καθώς και στο νότιο μέτωπο από το Κανδήλι προς τα Μέγαρα.
Παράλληλα, μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.) και της Δασικής Υπηρεσίας συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.
Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 450 πυροσβέστες, 126 πυροσβεστικά οχήματα, 22 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, υδροφόρες και εναέρια μέσα. Το προηγούμενο 24ωρο εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την προληπτική εκκένωση των περιοχών Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.
Αν και έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και καλλιέργειες, η πλήρης αποτίμηση των καταστροφών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Πάνω από 132.000 στρέμματα καμένης γης
Σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, την οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η συνολική καμένη έκταση ανέρχεται σε περίπου 132.900 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 30.900 βρίσκονται στη Βοιωτία και 102.000 στη Δυτική Αττική και την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.
Το βίντεο που δείχνει πώς αρχίζει η φωτιά:
Δύο νεκροί σε αεροπορικό δυστύχημα
Βαρύ είναι το τίμημα της καταστροφής, καθώς την Κυριακή 2 Αυγούστου, δύο μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους όταν συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα.
Από νωρίς στην μάχη τα εναέρια μέσα
Από τις 06:15 το πρωί τέσσερα ελικόπτερα ξεκίνησαν ρίψεις νερού, δίνοντας προτεραιότητα στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, όπου σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση γύρω στις 05:00, σε δύσβατη δασική έκταση με πευκοδάσος. Παρά τις διάσπαρτες ενεργές εστίες, η συνολική εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Συλλήψεις για τα αίτια της πυρκαγιάς
Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Δημάρχου Στυλίδας Ιωάννη Αποστόλου και συνεργάτη του, ενώ αναζητείται ο επιχειρηματίας Σάββας Ζαφειράτος. Παράλληλα, συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που υπέγραψε τη σχετική μελέτη και ο εργολάβος του έργου.
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.
Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, επίγειες δυνάμεις και εθελοντές έδωσαν μάχη με τις φλόγες, εστιάζοντας στα τρία κύρια μέτωπα της πυρκαγιάς και συνεχίζοντας τις εργασίες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου, σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Οι αρμόδιες Αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.
Ειδικότερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
-Περιφέρεια Αττικής,
-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας),
-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου).
Κιλκίς: Πυρκαγιά στην Κοτύλη
Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Κοτύλη Κιλκίς. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 13:10.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.
Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Τετάρτη 05 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Λέσβου)
Φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση κάτω από το χωριό του Αγίου Λαυρεντίου.
Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και σύμφωνα με την Πυροσβεστική στόχος είναι να μην κατευθυνθεί η φωτιά προς το χωριό και να ανακοπεί η επέκτασή της. Την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα. Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Πήλιο: Φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση κάτω από το χωριό του Αγίου Λαυρεντίου.
Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και σύμφωνα με την Πυροσβεστική στόχος είναι να μην κατευθυνθεί η φωτιά προς το χωριό και να ανακοπεί η επέκτασή της. Την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα. Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Πού υπάρχουν εκτροπές κυκλοφορίας
Σε ισχύ παραμένουν εκτροπές κυκλοφορίας λόγω της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα:
– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από την παραλία Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα.
– Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, από το ύψος ανώνυμης οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι.
– Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού προς τον οικισμό Λούμπα.
– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «Agora Psatha», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.
– Στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού, από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα.