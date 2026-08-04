Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, καταστρέφοντας περισσότερα από 134.000 στρέμματα γης. Αν και η εικόνα στην περιοχή της Ψάθας είναι αισθητά βελτιωμένη, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Η εξασθένηση των ανέμων επέτρεψε από τις πρώτες πρωινές ώρες την απογείωση των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού με στόχο τον περιορισμό των ενεργών εστιών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένουν τα δέντρα που σιγοκαίνε σε διάφορα σημεία του μετώπου, καθώς ακόμη και μία μικρή ριπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπύρωση.

Τα τρία βασικά μέτωπα

Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε τρία βασικά σημεία: στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στην περιοχή Αγία Παρασκευή – Άγιος Νεκτάριος – κορυφή Κιθαιρώνα, στο νοτιοδυτικό τμήμα μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, όπου εντοπίζεται η πιο ενεργή εστία, καθώς και στο νότιο μέτωπο από το Κανδήλι προς τα Μέγαρα.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.) και της Δασικής Υπηρεσίας συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 450 πυροσβέστες, 126 πυροσβεστικά οχήματα, 22 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, υδροφόρες και εναέρια μέσα. Το προηγούμενο 24ωρο εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την προληπτική εκκένωση των περιοχών Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.

Αν και έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και καλλιέργειες, η πλήρης αποτίμηση των καταστροφών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Πάνω από 132.000 στρέμματα καμένης γης

Σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, την οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η συνολική καμένη έκταση ανέρχεται σε περίπου 132.900 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 30.900 βρίσκονται στη Βοιωτία και 102.000 στη Δυτική Αττική και την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Το βίντεο που δείχνει πώς αρχίζει η φωτιά:

Δύο νεκροί σε αεροπορικό δυστύχημα

Βαρύ είναι το τίμημα της καταστροφής, καθώς την Κυριακή 2 Αυγούστου, δύο μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους όταν συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα.

Από νωρίς στην μάχη τα εναέρια μέσα

Από τις 06:15 το πρωί τέσσερα ελικόπτερα ξεκίνησαν ρίψεις νερού, δίνοντας προτεραιότητα στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, όπου σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση γύρω στις 05:00, σε δύσβατη δασική έκταση με πευκοδάσος. Παρά τις διάσπαρτες ενεργές εστίες, η συνολική εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Συλλήψεις για τα αίτια της πυρκαγιάς

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Δημάρχου Στυλίδας Ιωάννη Αποστόλου και συνεργάτη του, ενώ αναζητείται ο επιχειρηματίας Σάββας Ζαφειράτος. Παράλληλα, συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που υπέγραψε τη σχετική μελέτη και ο εργολάβος του έργου.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, επίγειες δυνάμεις και εθελοντές έδωσαν μάχη με τις φλόγες, εστιάζοντας στα τρία κύρια μέτωπα της πυρκαγιάς και συνεχίζοντας τις εργασίες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου, σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες Αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ειδικότερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

-Περιφέρεια Αττικής,

-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας),

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου).