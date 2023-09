Σε ανάρτηση με φωτογραφικό υλικό από την άφιξη της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη είχε προβεί η σελίδα «The Libya update», λίγες ώρες πριν το τραγικό συμβάν που στοίχισε τη ζωή σε μια Πλωτάρχη και μια Επισμηναγό του υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ένα στέλεχος του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και δύο διερμηνείς του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής, εκ των οποίων 16 από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λίγες ώρες πριν την τραγωδία, να ενημερώνονται στην πίστα του αεροδρομίου πριν επιβιβαστούν στο λεωφορείο, για να ξεκινήσουν την αποστολή έρευνας και διάσωσης στην πλημμυρισμένη Λιβύη.

«Μονάδες του ελληνικού στρατού φτάνουν στη Λιβύη για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των θυμάτων από τις πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές της ανατολικής περιοχής της χώρας» αναφέρει η ανάρτηση από το «The Libya Update». Λίγη ώρα αργότερα, από τον ίδιο λογαριασμό δημοσιεύτηκε το βίντεο με το μοιραίο λεωφορείο στις φλόγες.

Greek army units arrive in Libya to assist in the search and rescue operations to locate victims of floods that swept parts of the country’s eastern region.

The #Libya Update pic.twitter.com/WxbMGX87R1

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023