Ολοκληρώνονται σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, τα μαθήματα στα γυμνάσια όλης της χώρας, με το τελευταίο κουδούνι να δίνει τη σκυτάλη στην εξεταστική περίοδο.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και τη Β’ Γυμνασίου θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026.

Στο τέλος αυτής της εβδομάδας μπαίνουν στη μάχη των εξετάσεων οι υποψήφιοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πρεμιέρα γίνεται την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026 για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και το Σάββατο, 30 Μαΐου 2026, για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

Τα δημοτικά σχολεία, καθώς και τα νηπιαγωγεία της χώρας, θα παραμείνουν ανοιχτά για τη διεξαγωγή μαθημάτων μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.