Μετά από ώρες διαβουλεύσεων του ειδικού διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ. και ομάδας ψυχολόγων με τον 20χρονο που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού του στο δρόμο, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να τον ηρεμήσουν και να εισέλθουν στο διαμέρισμά του, στην οδό Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Χρειάστηκε βέβαια να κληθεί κλειδαράς για να ανοίξουν την πόρτα και, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, να μπουν στο διαμέρισμα.

Με τον τρόπο αυτό τέθηκε τέλος στον συναγερμό που είχε σημάνει, από το μεσημέρι, στην οδό Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ο 20χρονος άρχισε να εκτοξεύει έπιπλα και διάφορα αντικείμενα του σπιτιού του.

Ο 20χρονος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και πετούσε ό,τι έβρισκε μπροστά του, από τραπέζια και δύο καρέκλες μέχρι και κουτιά γάλα, στο κενό. Ανάστατοι οι περίοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια ενώ, όπως λένε, κάποια στιγμή τον άκουσαν να απειλεί ότι θα πέσει στο κενό.

Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής απέκλεισαν τον δρόμο ώστε να μην περνάνε οχήματα και πεζοί, ενώ έχουν απομάκρυναν τα σταθμευμένα οχήματα.

Αργά το μεσημέρι μάλιστα στο σημείο έφθασε ομάδα ΟΠΚΕ και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να τον πείσει να παραδοθεί. Τελικά ύστερα από τις μαραθώνιες διαβουλεύσεις, ο νεαρός πείστηκε να παραδοθεί οπότε οδηγήθηκε στο ΑΤ Λευκού Πύργου.

Πηγή: thesspost.gr