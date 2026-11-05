Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, καθώς υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα σε γραφεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, που βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο «Αίθριο».

Ωστόσο, έπειτα από ενδελεχή έλεγχο των Αρχών, αποδείχθηκε ότι ήταν φάρσα και ο συναγερμός έληξε.

Η απειλή για βόμβα αφορούσε την οδό Αγίου Κωνσταντίνου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί άμεσα το εμπορικό κέντρο, στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία.

Βίντεο από το εμπορικό κέντρο «Αίθριο»:

Πλήθος κόσμου απομακρύνθηκε από τον χώρο και συγκεντρώθηκε στον δρόμο. Σημειώνεται ότι στο τηλεφώνημα για την βόμβα δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στην προειδοποίηση.

Εικόνες από το εμπορικό: