Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής (26/4), περίπου στις 12:00, στον λόφο του Φιλοπάππου, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με μεταλλική βέργα σε δύο άλλα άτομα και έφυγε από το σημείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, υπήρξαν μαρτυρίες πολιτών για την επίθεση ενός άνδρα σε βάρος δύο άλλων ατόμων. Ο άνδρας χρησιμοποίησε μια μεταλλική βέργα, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό τους.

Στο σημείο οι Αρχές – Έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία ωστόσο οι ίδιοι φέρεται να δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και κάνει αναζητήσεις στην περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη.