Σκουπισμένο ήταν το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 65χρονος Ιταλός για να αφαιρέσει τη ζωή της Μαρίας και του Ολύμπιου στον Λόγγο Αιγίου.

Τα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. εξέτασαν ενδελεχώς το ένα από τα δύο όπλα του διπλού φονικού και δεν εντόπισαν κανένα αποτύπωμα στο κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου.

«Το μαχαίρι μεταφέρθηκε από την κουζίνα στο υπνοδωμάτιο. Η κοινή λογική λέει πως θα έφερε τουλάχιστον το αποτύπωμα του ατόμου που το έπιασε για τελευταία φορά. Το γεγονός πως δεν βρέθηκε κανένα απολύτως εύρημα “λέει” πολλά για το πώς χειρίστηκε το μέσο τέλεσης του εγκλήματος ο δράστης», ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στο Patrapress.gr.

Προσπάθησε να σκηνοθετήσει τον τόπο του εγκλήματος

Οι αστυνομικές Αρχές τόνιζαν από την πρώτη ημέρα πως το μαχαίρι δεν θα «μιλήσει», γνωρίζοντας προφανώς πως ο δράστης το είχε σκουπίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μαχαίρι και το φλόμπερ, με το οποίο ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης πυροβόλησε εξ επαφής τον Ολύμπιο, πριν τον μαχαιρώσει έξι φορές, τοποθετήθηκαν επίτηδες στον τόπο του εγκλήματος, για να δημιουργηθεί το σκηνικό της «αλληλοεξόντωσης».

Ο 65χρονος δράστης, ο οποίος έχει προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, επιμένει στην αθωότητά του και δηλώνει πως αποτελεί ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι κοιμόταν την ώρα της δολοφονίας και δεν αντιλήφθηκε τίποτα.

Τα αιματηρά αποτυπώματα στο φλόμπερ και σε υπολογιστή

Τα αποτυπώματα με ίχνη αίματος της Μαρίας εντοπίστηκαν στο λάπτοπ του Ολύμπιου και στο φλόμπερ. Το γεγονός ότι βρέθηκαν εκεί τα αποτυπώματά της σημαίνει πρακτικά πως η γυναίκα θα έπρεπε να έχει πιάσει τα συγκεκριμένα αντικείμενα αφού είχε ήδη τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» η άτυχη 54χρονη φέρεται να μετέφερε κατόπιν επιθυμίας του 65χρονου στο Αίγιο για επισκευή, το αεροβόλο όπλο -τύπου φλόμπερ- που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου γιου της.

Το στοιχείο που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή είναι η μαρτυρία πως αμέσως μετά την επισκευή, ο 65χρονος Ιταλός ρώτησε εάν το συγκεκριμένο όπλο «σκοτώνει», με τον συντηρητή να διατείνεται πως είναι επικίνδυνο και «είναι όπλο που μπορεί να σκοτώσει».

Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η μαρτυρία, τότε, όπως επισημαίνεται από αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι το έγκλημα ήταν προμελετημένο.

Καταρρέει το σενάριο της αλληλοεξόντωσης

Το γεγονός πως τα εν λόγω ευρήματα «κατασκευάστηκαν» από τον πραγματικό δολοφόνο προκύπτει από μια καθοριστική λεπτομέρεια που αποκαλύπτει το Patrapress.gr, που αφορά στο δεδομένο πως η 54χρονη γυναίκα δεν φέρει το παραμικρό ίχνος πυρίτιδας στα χέρια της.

Σημειώνεται πως από την ιατροδικαστική έκθεση έχει αποκλειστεί το σενάριο της αλληλοεξόντωσης.

Ίχνη στο πάτωμα του σπιτιού της Μαρίας στον Λόγγο Αιγίου φανερώνουν πως ο δράστης επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο από το αίμα της 54χρονης, χωρίς όμως να έχουν βρεθεί τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν.

Συνεπώς, βάσει των επιστημονικών πορισμάτων, το σκηνικό που προσπάθησε να στήσει ο Ιταλός, ότι δηλαδή η Μαρία σκότωσε τον Ολύμπιο και μετά έβαλε τέλος στη ζωή της, δεν στέκει.

Τέλος, εντός της ημέρας αναμένονται και αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων των αστυνομικών Αρχών για το εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο φέρει λεκέ που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος, έπειτα από πλύση, αλλά και για το ξένο γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στα νύχια της συντρόφου του, την ημέρα του διπλού φονικού που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία στον Λόγγο Αιγίου.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Νωρίς το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου, ο 65χρονος μπήκε στο δωμάτιο του 26χρονου και τον πυροβόλησε εξ επαφής με φλόμπερ, ενώ κοιμόταν. Εξαιτίας της χαμηλής ισχύος του όπλου, ο Ολύμπιος δεν κατέληξε, και στη συνέχεια ο Ιταλός τον κάρφωσε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή, ο Ολύμπιος έφερε 6 χτυπήματα από μαχαίρι. Εφόσον, ο Ιταλός δεν ομολογεί την πράξη του, δεν έχει γίνει και γνωστό αν εξ΄αρχής στις προθέσεις του ήταν να δολοφονήσει και τη σύντροφό του.

Η Μαρία ακούγοντας τα ουρλιαχτά του γιου της από την διπλανή κρεβατοκάμαρα, σηκώθηκε και έσπευσε να δει τι συμβαίνει. Τότε ο δράστης, σε κατάσταση αμόκ, την μαχαίρωσε 20 φορές, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Κατά τις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέρας, ο σύντροφος της Μαρίας, όπως λέει, ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του, γεγονός που δυσκολεύει τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές να διαλευκάνουν το διπλό έγκλημα.