Το τελευταίο «αντίο» είπαν το πρωί του Σαββάτου, φίλοι και συγγενείς στην αδικοχαμένη Μαρία και στον γιο της Ολύμπιο.

Η 54χρονη και ο 26χρονος βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου την περασμένη Τρίτη, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

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Πλήθος κόσμου, στις 11:30 βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο Αιγιάλειας, για την κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου.

Δείτε εικόνες από την κηδεία:

Σημειώνεται ότι λίγα χιλιόμετρα μακριά από την εκκλησία βρίσκονται τα δικαστήρια του Αιγίου, όπου από το πρωί του Σαββάτου απολογείται ο 65χρομνος Ιταλός που κατηγορείται ότι σκότωσε μάνα και γιο.