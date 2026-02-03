Την επιβεβαίωση ότι η 16χρονη Λόρα ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής της έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι το στοιχείο αυτό προέκυψε μέσα από την έρευνα των αστυνομικών αρχών.

Μιλώντας στο ERTnews, η κ. Δημογλίδου εξέφρασε παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας με την οποία ταξίδεψε η ανήλικη, καθώς, όπως ανέφερε, μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντήσει στο σχετικό αίτημα της Αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι είχε δηλωθεί πως η ζωή της Λόρας, ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Πρόκειται για πληροφορία που θα μπορούσε να μας είχε γνωστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στο γεγονός ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο και ταξίδεψε αεροπορικώς την ίδια ημέρα της εξαφάνισής της. Όπως εξήγησε, από το πρώτο 24ωρο η ΕΛΑΣ απέστειλε σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, ωστόσο «δυστυχώς η συγκεκριμένη εταιρεία, από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού, δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ. Ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει».

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι αν και δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία, η αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέων της ανήλικης για να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την ίδια, η άφιξη της 16χρονης στη Γερμανία έχει πλέον επιβεβαιωθεί.

Παρά την έλλειψη συνεργασίας από την πλευρά της αεροπορικής εταιρείας όπως επεσήμανε, οι έρευνες της ΕΛΑΣ δεν παρεμποδίστηκαν, καθώς από την πρώτη στιγμή κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις αντικρουόμενες μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες η Λόρα πιθανότατα βρισκόταν και περιφερόταν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

«Οι γερμανικές Αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξαφάνιση της ανήλικης κοπέλας, και για το γεγονός ότι το αναζητούν οι γονείς του», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, επισημαίνοντας ότι πλέον η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να παρέμβει στον τρόπο, με τον οποίο διεξάγονται οι έρευνες στη Γερμανία.

Στον εισαγγελέα η στάση της αεροπορικής εταιρείας

Αναφερόμενη στην επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι στην αλληλογραφία της ΕΛΑΣ, υπογραμμιζόταν ρητά πως η ζωή της ανήλικης, διέτρεχε κίνδυνο. Όπως εξήγησε, δεν εκδόθηκε εισαγγελική εντολή, καθώς η υπόθεση της εξαφάνισης δεν αφορά ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η στάση της αεροπορικής εταιρείας θα τεθεί υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα.

«Κατανοούμε ότι υπάρχουν ζητήματα προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται όταν έχουν τελεστεί αδικήματα. Όταν όμως μιλάμε για την εξαφάνιση ενός παιδιού, το οποίο αναζητούν οι γονείς του επί ημέρες, θα μπορούσε να υπάρξει εξυπηρέτηση ακόμη και προφορικά, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Αστυνομία, όπως έκαναν οι υπόλοιπες εταιρείες», επισήμανε.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη έφυγε από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου και η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις 19:00 της ίδιας ημέρας, γεγονός που σημαίνει ότι η Λόρα βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς τη Γερμανία, όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες αναζήτησής της από τις ελληνικές Αρχές.