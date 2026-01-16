Συνεχίζεται το έργο της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 8 Ιανουαρίου στην Πάτρα. Η ανήλικη έχει απενεργοποιήσει τόσο τα κινητά της τηλέφωνα όσο και τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις έρευνες των Αρχών.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η Λόρα βρίσκεται στην Αθήνα και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου. Την ίδια ώρα, νέες μαρτυρίες από συμμαθήτριες της 16χρονης, αλλά και από γειτόνισσα της οικογένειας, έρχονται στο φως και «σκιαγραφούν» ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον. Όπως αναφέρουν, η Λόρα τους είχε εκμυστηρευτεί ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στη σχέση της με τον πατέρα της.

«Ένιωθε έντονη πίεση από τον πατέρα της»

Συμμαθήτριά της, ανέφερε πως η Λόρα, της είχε πει ότι ο πατέρας της έλεγχε το κινητό της και της επέβαλλε αυστηρούς περιορισμούς. «Ήταν πολύ κλειστό παιδί. Μου έλεγε συχνά «πρέπει να κλείσω, έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό», είπε, προσθέτοντας ότι η σχέση με τη μητέρα της φαινόταν πιο ουδέτερη, χωρίς έντονες συγκρούσεις.

Σύμφωνα με την ίδια μαθήτρια, η 16χρονη περιέγραφε περιστατικά έντονης επίπληξης για απλές καθημερινές υποχρεώσεις, όπως οι δουλειές του σπιτιού. «Αν δεν έκανε κάτι, της έπαιρνε αμέσως το κινητό. Της φώναζε πολύ εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα σημείωσε πως η Λόρα ντυνόταν πάντα με φούτερ και τζιν, ακόμη και όταν είχε ζέστη, προτιμώντας φαρδιά και μακριά ρούχα, ενώ συχνά φορούσε τα ίδια ρούχα για ημέρες.

«Δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω τι να κάνω»

Παλιά συμμαθήτρια της Λόρας, περιέγραψε ότι η 16χρονη της μιλούσε συχνά για ψυχολογική βία από τον πατέρα της. «Μου έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο. Όταν καταλάβαινε ότι πλησίαζε ο πατέρας της, έκλεινε αμέσως το τηλέφωνο για να μη τη δει», είπε. Θυμάται μάλιστα ότι η Λόρα χρησιμοποιούσε συχνά αγγλικές φράσεις, όπως «Οh my God, he is coming», εκφράζοντας τον φόβο της.

Η ίδια συμμαθήτρια ανέφερε, ότι η Λόρα είχε δυσκολευτεί πολύ με τη μετάβαση από τη Γερμανία στην Ελλάδα και ήταν ιδιαίτερα μοναχικό παιδί. «Μας άνοιξε την καρδιά της από τις πρώτες μέρες, γιατί ήθελε απλώς κάποιον να μιλήσει», είπε.

Αναφορές για παρελθόν κακοποίησης και μετακινήσεις

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Λόρα είχε πει ότι στο παρελθόν είχε μεταφερθεί σε δομή για κακοποιημένα παιδιά και ότι ο πατέρας της είχε πληρώσει χρήματα για να αποχωρήσει από εκεί. Επιπλέον, είχε αναφέρει πως η οικογένεια ήρθε στην Ελλάδα επειδή «έψαχναν τον πατέρα της». Αν και μιλούσε καλά αγγλικά, δυσκολευόταν κάποιες φορές να εκφραστεί στα ελληνικά. Όπως είχε πει, η επιλογή της Πάτρας έγινε σκόπιμα, καθώς δεν ήθελαν να εγκατασταθούν στην Αθήνα για να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Προσπάθειες να βγάλει χρήματα

Η πρώην συμμαθήτριά της θυμάται ότι στην πρώτη Γυμνασίου η Λόρα αγόραζε αγγλικά βιβλία, τα οποία είτε πουλούσε, είτε δάνειζε επί πληρωμή. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, έπλεκε συχνά και τα ρούχα που έφτιαχνε τα πουλούσε μέσω Instagram ή στους συμμαθητές της. «Έψαχνε συνεχώς τρόπους να βγάλει χρήματα. Μας έλεγε ότι θέλει να φύγει από το σπίτι όταν μεγαλώσει», ανέφερε.

Ακόμη, είπε πως η Λόρα κρατούσε χρήματα από σχολικές εκδρομές ή ότι άλλοι συμμαθητές της, πλήρωναν για εκείνη. «Το είχε πει ξεκάθαρα ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι», πρόσθεσε.

Μαρτυρίες για το σπίτι και την καθημερινότητά της

Η ίδια δήλωσε ότι δεν είχε επισκεφθεί ποτέ το σπίτι της Λόρας, αλλά φίλη της που είχε πάει, της είπε πως ήταν πολύ ακατάστατο και παραμελημένο. Επίσης, η Λόρα είχε αναφέρει ότι είχε μεγαλύτερα αδέρφια στη Γερμανία, με τα οποία δεν διατηρούσε καμία επαφή.

Στο μάθημα της Πληροφορικής, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν συμμετείχε στις δραστηριότητες των υπολοίπων μαθητών, αλλά παρακολουθούσε επαναλαμβανόμενα ταινίες που σχετίζονταν με κορίτσια σε ψυχιατρικές δομές.

Περιορισμένες επαφές πριν την εξαφάνιση

Τους τελευταίους μήνες πριν χαθούν τα ίχνη της, η Λόρα είχε αλλάξει σχολείο. Όπως ανέφερε φίλη της, της έστελνε συχνά μηνύματα για να βγουν, όμως εκείνη δεν ανταποκρινόταν. «Μετά σταμάτησε να μου γράφει», είπε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν η Λόρα της μιλούσε καθημερινά για τα προβλήματα στο σπίτι και άλλαζε συνεχώς λογαριασμούς στο Instagram.

Η γειτόνισσα και οι κάτοικοι της περιοχής

Γειτόνισσα της οικογένειας, χαρακτήρισε τη Λόρα «εξαιρετικό κοριτσάκι» που δεν έβγαινε συχνά από το σπίτι. «Την πήγαιναν και την έπαιρναν από το σχολείο. Δεν την έβλεπες να κυκλοφορεί μόνη της», είπε, εξηγώντας ότι έμαθε για την εξαφάνιση από την τηλεόραση και όχι από την οικογένεια, παρότι έμεναν πόρτα-πόρτα.

Η ίδια ανέφερε ότι επισκεπτόταν το σπίτι κάθε 10-12 ημέρες και έβλεπε τη Λόρα να κάθεται στο σαλόνι ή την κουζίνα, ξαπλωμένη σε ένα μικρό κρεβάτι, με το κινητό στο χέρι. «Ερχόταν και μου μιλούσε ευγενικά, αλλά έλεγε ότι η μητέρα της δεν την άφηνε να μπει», είπε.

Τέλος, κάτοικος της περιοχής κατέθεσε ότι έβλεπε συχνά τη Λόρα να κάθεται μόνη της σε ένα πεζούλι νωρίς το πρωί, γύρω στις 7:30, για αρκετές ημέρες. «Καθόταν μόνη και φαινόταν σαν να περίμενε κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο όγδοο 24ωρο από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η Αστυνομία αξιοποιεί υλικό από κάμερες ασφαλείας που την καταγράφουν το πρωί της Πέμπτης (8/1) να αποβιβάζεται από ταξί κοντά στα Νοσοκομεία Παίδων και το πρωί του Σαββάτου (10/1) να μπαίνει σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Μικράς Ασίας. Το ενδιαφέρον των ερευνών έχει επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου, με ελέγχους πόρτα-πόρτα, καθώς και γύρω από την περιοχή.

Πανεπιστημιούπολη και τις φοιτητικές εστίες

Σημείο-κλειδί θεωρείται η οδός Αιγαίου, διεύθυνση που είχε δηλώσει στον οδηγό ταξί, πριν τελικά ζητήσει να αποβιβαστεί στη Θηβών.

Παράλληλα, νέα μαρτυρία μετατοπίζει το ενδιαφέρον στα νότια προάστια. Ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη ανέφερε ότι είδε κοπέλα που μοιάζει έντονα στη Λόρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νεαρή μπήκε στο κατάστημα, μιλούσε αγγλικά, ζήτησε τον κωδικό Wi-Fi και πλήρωσε με ανέπαφη συναλλαγή από το κινητό της.

Όπως περιγράφει, μόλις προβλήθηκε στην τηλεόραση ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της Λόρας, η κοπέλα πανικοβλήθηκε και αποχώρησε άμεσα. Στη συνέχεια κάθισε για λίγα λεπτά στην πλατεία Δήμα και επιβιβάστηκε σε λεωφορείο με κατεύθυνση προς τη Γλυφάδα.

Ο επιχειρηματίας παρέδωσε φωτογραφίες και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στις Αρχές, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «κατά 99%» πρόκειται για τη Λόρα, περιγράφοντάς τη ως εμφανώς αγχωμένη και αποπροσανατολισμένη. Οι Αρχές εξετάζουν τη μαρτυρία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.