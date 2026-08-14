Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εντοπίζουν σημαντικές φορολογικές παραβάσεις σε επιχειρήσεις της Σαντορίνης και περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Νάξο.

48ωρα λουκέτα σε επιχειρήσεις της Σαντορίνης

Στη Σαντορίνη, οι ελεγκτές εντόπισαν σε τρεις επιχειρήσεις τη μη έκδοση συνολικά 17 αποδείξεων, συνολικής αξίας 35.154,10 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκε σε όλες 48ωρη αναστολή λειτουργίας.

Στο μικροσκόπιο βρέθηκε και γνωστό εστιατόριο του νησιού, το οποίο δραστηριοποιείται σε ιδιαίτερα δημοφιλή τοποθεσία και διοργανώνει εκδηλώσεις και events. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η μη έκδοση τιμολογίου ύψους 19.700 ευρώ, με συνέπεια να επιβληθεί επίσης 48ωρο λουκέτο.

Παράβαση καταγράφηκε και σε mini market, όπου δεν είχε εκδοθεί τιμολόγιο αξίας 15.300 ευρώ. Σε άλλο εστιατόριο διαπιστώθηκε, αντίστοιχα, η μη έκδοση 15 αποδείξεων. Και στις δύο περιπτώσεις επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.

Πρόστιμα για βραχυχρόνιες μισθώσεις στη Νάξο

Στη Νάξο, οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Σε τρεις υποθέσεις εντοπίστηκαν συνολικά 97 παραβάσεις που αφορούσαν τη μη έκδοση αποδείξεων, συνολικής αξίας 118.795,45 ευρώ.

Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα χρηματικά πρόστιμα.

Συνεχίζονται οι φορολογικοί έλεγχοι

Η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και δυνατότητες διασταύρωσης δεδομένων. Στόχος είναι ο εντοπισμός φαινομένων φοροδιαφυγής και η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.