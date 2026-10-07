Ο δήμος Παγγαίου στην Καβάλα προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων, λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο του 16χρονου Γκιάνα Ασλάν (‘Ανι) στη Θάσο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός των γραμμών του γηπέδου και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχίο της κερκίδας.

Η απόφαση, που φέρει την υπογραφή του αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Χρήστου Μποσμπότη, εστιάζει στην ανάγκη άμεσου επανελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων. Πρωταρχικός στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τηρούνται πιστά οι διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και τα αυστηρά περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας που επιβάλλει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), ιδιαίτερα όσον αφορά τις αποστάσεις του αγωνιστικού χώρου από τοιχία και άλλα σταθερά, επικίνδυνα σημεία.

Αν και οι προσωρινές άδειες στον μεγαλύτερο δήμο της Π.Ε. Καβάλας είχαν εκδοθεί μόλις το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, αναστέλλονται προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες προσαρμογές. Τα γήπεδα που επηρεάζονται βρίσκονται στις περιοχές του Αγίου Ανδρέα, του Ακροβουνίου, των Αμισιανών, του Ελαιοχωρίου, των Ελευθερών, του Κοκκινοχώματος, της Μέλισσας, της Νέας Περάμου, της Νικήσιανης, του Παλαιοχωρίου, καθώς και το γήπεδο της ΕΠΣ Καβάλας στα Αμισιανά.

Στην περίπτωση που καταγραφούν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, η δυνατότητα τέλεσης αγώνων και προπονήσεων θα πρέπει να εγκρίνεται ρητά από την ΕΠΟ, προς την οποία, όπως και στις αστυνομικές αρχές και τη ΓΓΑ, κοινοποιήθηκε η απόφαση.

Το χρονικό του μοιραίου τραυματισμού

Η δραστική αυτή κίνηση αποτελεί απόρροια του σοκ που προκάλεσε το δυστύχημα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Κατά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου, ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, κυνηγώντας την μπάλα εκτός των γραμμών, κατέληξε να χτυπήσει με μεγάλη δύναμη το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχίο των κερκίδων.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και τη νοσηλεία του στη ΜΕΘ με βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ο νεαρός αθλητής υπέκυψε στα τραύματά του δύο ημέρες αργότερα, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία και τον αθλητικό κόσμο.

Έρευνες των Αρχών και κινητοποιήσεις

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται ήδη από το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου και την Εισαγγελία Καβάλας. Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται η διαδικασία αδειοδότησης του συγκεκριμένου γηπέδου και η επάρκεια των μέτρων ασφαλείας, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούνταν οι απαραίτητες προδιαγραφές.

Παράλληλα, η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με μαθητές της Καβάλας να πραγματοποιούν πορεία διαμαρτυρίας ζητώντας σύγχρονους και ασφαλείς αθλητικούς χώρους. Οι άμεσες παρεμβάσεις του δήμου Παγγαίου καταδεικνύουν ότι ο δημόσιος διάλογος για την ασφάλεια των νεαρών αθλητών μεταφράζεται πλέον σε πρακτικές ενέργειες, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα τον εξονυχιστικό έλεγχο των υποδομών.