Κινητοποίηση των Λιμενικών Αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός πυρομαχικού υλικού, που πιθανολογείται ότι είναι νάρκη, στη θαλάσσια περιοχή της Καλλιθέας Πιερίας. Το εύρημα αντιλήφθηκε λουόμενος γύρω στις 17:00 του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, ο οποίος και ειδοποίησε αμέσως τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την υπόθεση.

Το πυρομαχικό, το οποίο φέρει έντονα σημάδια οξείδωσης (σκουριάς), βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν δέκα μέτρων από την ακρογιαλιά και σε πολύ μικρό βάθος, μόλις 1,5 μέτρου.

Μετά την ενημέρωση, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης προχώρησε στην άμεση σήμανση του συγκεκριμένου θαλάσσιου σημείου για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, για το περιστατικό ενημερώθηκαν επίσημα το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς, ώστε να δρομολογηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξουδετέρωσή του.