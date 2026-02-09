Απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (9/2), στα Λουτρά Ωραίας Ελένης σε ΑΤΜ, που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο ενός σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, τουλάχιστον τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προσπάθησαν να απομακρύνουν τα προστατευτικά ρολά, με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση στο μηχάνημα. Η προσπάθειά τους, ωστόσο, δεν ευοδώθηκε, καθώς ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού, με αποτέλεσμα οι δράστες να εγκαταλείψουν άμεσα το σημείο και να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς να αφαιρέσουν χρήματα ή να προκαλέσουν εκτεταμένες φθορές.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας εξονυχιστικά το υλικό από κάμερες ασφαλείας, της ευρύτερης περιοχής. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.