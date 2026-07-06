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Ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/07) στο Λουτράκι, μετά από σφοδρή σύγκρουση του ηλεκτρικού του πατινιού με αυτοκίνητο.

Το ατύχημα συνέβη στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν το ΙΧ βγήκε από κάθετο δρόμο και παρέσυρε τον ανήλικο, ο οποίος εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον έφηβο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ο 16χρονος φέρει κάταγμα στην κλείδα και πρόκειται να χειρουργηθεί.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.