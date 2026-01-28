Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/01) στο Λουτράκι.

Αυτοκίνητο εξ αιτίας της υπερβολικής ταχύτητας έπεσε με σφοδρότητα σε προαύλιο χώρο του καταστήματος και τα διέλυσε όλα.

Ο οδηγός παρέσυρε μάντρα, πινακίδες και ότι άλλο βρέθηκε μπροστά του.

Ωστόσο, σημειώνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Ο 19χρονος οδηγός υπεβλήθη σε αλκοτέστ, σύμφωνα με το οποίο δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Δείτε εικόνες από το τροχαίο:

Πληροφορίες από Loutrakiblog