Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/01) στο Λουτράκι.

Αυτοκίνητο εξ αιτίας της υπερβολικής ταχύτητας έπεσε με σφοδρότητα σε προαύλιο χώρο του καταστήματος και τα διέλυσε όλα.

Ο οδηγός παρέσυρε μάντρα, πινακίδες και ότι άλλο βρέθηκε μπροστά του.

Ωστόσο, σημειώνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Ο 19χρονος οδηγός υπεβλήθη σε αλκοτέστ, σύμφωνα με το οποίο δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ.

Οι υλικές ζημιές έξω από το κατάστημα

Το αυτοκίνητο παρέσυρε πινακίδες, μάντρα και κολωνάκια

Στιγμιότυπο από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος

Οι υλικές ζημιές έξω από το κατάστημα

