Αναστάτωση προκλήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας, με σορό άνδρα που εντοπίστηκε στη θάλασσα. Το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου βρέθηκε η σορός να επιπλέει μέσα στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις του Λιμεναρχείου Κορίνθου, οι οποίες ανέσυραν τη σορό και προχώρησαν στην διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Δείτε βίντεο από το σημείο που βρέθηκε η σορός:

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ενδεχόμενο αποτελεί η σορός να ανήκει σε 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί τις προηγούμενες ημέρες και αναζητείτο στη θάλασσα από το Λιμενικό.

Η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών.

Πηγή: Korinthos Tv