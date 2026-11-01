Σε βίντεο καταγράφηκε η σφοδρή σύγκρουση των ποδηλάτων κατά τη διάρκεια αγώνα στο Λουτράκι, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρεις αθλητές, ένας Κύπριος, ένας Βρετανός και ένας Ιταλός, με τον τελευταίο να νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ένας εκ των ποδηλατών να πετάγεται στον αέρα, λίγο πριν την γραμμή του τερματισμού.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τρεις αθλητές και τους διακόμισαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Η κλινική εικόνα του Ιταλού αθλητή αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή, γεγονός που οδήγησε το ιατρικό προσωπικό στην άμεση διασωλήνωσή του. Εξαιτίας της κρισιμότητας των τραυμάτων του, αποφασίστηκε η κατεπείγουσα μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και διακομίστηκε.

Οι δηλώσεις του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας

Για την κατάσταση της υγείας των εμπλεκόμενων αθλητών και την εξέλιξη της περίθαλψής τους μίλησε στο korinthostv ο ιατρός και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, κ. Χρυσοβαλάντης Μέλλος, αναλύοντας τα δεδομένα γύρω από τους τραυματισμούς και τις ενέργειες των θεραπόντων γιατρών.