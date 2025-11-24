Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε την Κυριακή τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο στο Λουτράκι.

Πιο συγκεκριμένα, ήταν 4.30 τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι έπειτα από συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ θαμώνων του μαγαζιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι στον καβγά συμμετείχαν έξι άτομα και ο τραυματίας φέρεται να δέχτηκε χτύπημα στην κοιλιά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους θαμώνες όσο και στους περιοίκους.

Ωστόσο, το νυχτερινό κέντρο με ανάρτησή του στο Instagram διαψεύδει αυτά τα γεγονότα, καθώς όπως υποστηρίζει κατέθεσε όλο το υλικό των καμερών από εκείνη την ημέρα στις Αρχές και δεν υπάρχει τίποτα σχετικό στο υλικό.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστούν οι συνθήκες του επεισοδίου και να δώσουν καταθέσεις οι εμπλεκόμενοι.

Πηγή: Loutraki.blog