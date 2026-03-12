Λίγες μέρες μετά τον άδικο θάνατο του 17χρονου Άλεξ στο Λουτράκι από μαχαιριά, ένα νέο περιστατικό βίας, σημειώθηκε στην περιοχή.

Την Πέμπτη, κατά τις 7 το πρωί, ένας 20χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από παρέα ατόμων στο πάρκο της Δεξαμενής και στο σώμα του έφερε πολλές μαχαιριές από νυστέρι στο πρόσωπο, στην κοιλιά και στα πόδια, ενώ είχε και μώλωπες από χτυπήματα στο πρόσωπο και το στήθος.

Άμεσα παρείχαν στον 20χρονο τις πρώτες βοήθειες, οι γιατροί του Κέντρου Υγείας, στη συνέχεια, όμως κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματα που φέρει είναι επιφανειακά, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο σύντομα.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ αναζητούν τα άτομα που επιτέθηκαν στον νεαρό.

Πηγή: Loutrakiblog