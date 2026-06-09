Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Δευτέρα 08 Ιουνίου λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι κοντά στη Λίμνη Βουλιαγμένης στο Λουτράκι. Σύμφωνα με τη πυροσβεστική στο σημείο παραμένουν 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ  και 30 πυροσβεστικά οχήματα, για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ το μέτωπο είναι σε ύφεση.

Βίντεο από το Λουτράκι και την περιοχή του πευκοδάσους που κάηκε:

Υπενθυμίζεται ότι κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (ΔΑΕΕ) , που έφτασε στην περιοχή προχώρησε, χθες , στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Από τη πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Βίντεο από την πυρκαγιά:

 

Εικόνα από την έκταση που κάηκε στη Λίμνη Βουλιαγμένης στο Λουτράκι

Εικόνα από την έκταση που κάηκε στη Λίμνη Βουλιαγμένης στο Λουτράκι

Πυροσβέστες ρίχνουν νερό στην καμένη περιοχή για να αποφευχθούν οι αναζωπυρώσεις

Το πευκοδάσος Περαχώρας – Λουτρακίου

Πυροσβέστες στο σημείο της πυρκαγιάς

Διασώστρια αντικρίζει την καμένη έκταση του πευκοδάσους

Το πευκοδάσος Περαχώρας – Λουτρακίου

Βίντεο από την πυρκαγιά την στιγμή που ξέσπασε:

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