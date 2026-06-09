Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Δευτέρα 08 Ιουνίου λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι κοντά στη Λίμνη Βουλιαγμένης στο Λουτράκι. Σύμφωνα με τη πυροσβεστική στο σημείο παραμένουν 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 30 πυροσβεστικά οχήματα, για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ το μέτωπο είναι σε ύφεση.

Βίντεο από το Λουτράκι και την περιοχή του πευκοδάσους που κάηκε:

Υπενθυμίζεται ότι κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (ΔΑΕΕ) , που έφτασε στην περιοχή προχώρησε, χθες , στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Από τη πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Βίντεο από την πυρκαγιά:

Βίντεο από την πυρκαγιά την στιγμή που ξέσπασε: