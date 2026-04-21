Δεκατέσσερις περιπτώσεις κλοπών συνολικά, διαλευκάνθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου. Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορούνται τρεις γυναίκες ηλικίας 38, 28 και 20 ετών, και δύο άνδρες ηλικίας 22 και 20 ετών, αντίστοιχα, εις βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας αυτών και για – κατά περίπτωση – παραβίαση περιορισμών διαμονής, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα άτομα μαζί με άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και ειδικότερα από τις αρχές Αυγούστου του έτους 2024, έως τον Οκτώβριο του έτους 2025, είχαν διαπράξει συνολικά 13.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την μεθοδολογία τους και τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, επέλεγαν οδούς με μειωμένη κίνηση και είτε προσέγγιζαν εύκολα προσβάσιμες κατοικίες χωρίς συστήματα ασφαλείας, είτε προέβαιναν στο άνοιγμα κεντρικών θυρών, με τη χρήση αντικειμένων και ακολούθως εισέρχονταν σε κάποια από αυτές, όπου αφαιρούσαν, κυρίως χρηματικά ποσά, κοσμήματα, τιμαλφή, προσωπικά αντικείμενα και ηλεκτρικές συσκευές.

Από την εγκληματική τους δράση, υπολογίζεται ότι είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται στις 64.550 ευρώ. Όπως προέκυψε, η 38χρονη, παραβίασε περιοριστικό όρο κράτησης, το οποίο προέβλεπε την έκτιση ποινής κατ’ οίκον, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για παρόμοια αδικήματα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία, θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους.