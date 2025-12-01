Το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) συνελήφθησαν δύο ανήλικοι στο Λουτράκι.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν με 5 καπνογόνα εντός δημοτικού σταδίου στη περιοχή, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού της τοπική ομάδας και της Παναχαϊκής.

Παραβίασαν τη νομοθεσία περί βεγγαλικών, για την πρόληψη και την καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους.

Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Οι δύο ενήλικες που συνελήφθησαν είναι ηλικίας 46 και 58 ετών για παραμέληση της εποπτείας τους.

Πηγή: KorinthosTv