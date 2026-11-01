Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου στο Λουτράκι, επισκιάζοντας τη διεξαγωγή ποδηλατικού αγώνα στην περιοχή. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, τρεις αθλητές —ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος— ενεπλάκησαν σε σύγκρουση μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των τριών.

Κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τρεις αθλητές και τους διακόμισαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Ο Ιταλός ποδηλάτης έφερε τα πιο βαριά τραύματα. Η κλινική του εικόνα αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή, γεγονός που οδήγησε το ιατρικό προσωπικό στην άμεση διασωλήνωσή του. Εξαιτίας της κρισιμότητας των τραυμάτων του, αποφασίστηκε η κατεπείγουσα μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και διακομίζεται.

Οι δηλώσεις του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας

Για την κατάσταση της υγείας των εμπλεκόμενων αθλητών και την εξέλιξη της περίθαλψής τους μίλησε στο korinthostv ο ιατρός και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, κ. Χρυσοβαλάντης Μέλλος, αναλύοντας τα δεδομένα γύρω από τους τραυματισμούς και τις ενέργειες των θεραπόντων γιατρών.