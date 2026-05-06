Μέχρι και ένα… λούτρινο αρκουδάκι μετέφερε ο οδηγός ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ελληνική Αστυνομία.

Ήταν μόνο μια από τις «158 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.)», που βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια των 397 ελέγχων που έγιναν την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη σε όλο το Λεκανοπέδιο.

Ανάμεσα στους παραβάτες ήταν και ο 23χρονος από την Αίγυπτο, που εντοπίστηκε στη λεωφόρο Συγγρού να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι και να έχει υπερβεί το όριο ταχύτητας. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο νεαρός εντοπίστηκε το απόγευμα της 5ης Μαΐου να οδηγεί με ταχύτητα 72 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) είναι 25 χλμ./ώρα.

Δείτε βίντεο από τους ελέγχους:

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 4 Μαΐου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες χθες (5-5-2026), ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν -397- έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν -158- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Στο πλαίσιο αυτό, απογευματινές ώρες της 5-5-2026 κατελήφθη επί της Λεωφόρου Συγγρού στην περιοχή της Καλλιθέας, 23χρονος αλλοδαπός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού (Ε.Π.Η.Ο.), ο οποίος κινούνταν με ταχύτητα σχεδόν τριπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου.

Πιο συγκεκριμένα, κατελήφθη να κινείται με ταχύτητα 72χλμ/ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 25χλμ/ώρα, έχοντας παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Φωτογραφίες από τους αστυνομικούς ελέγχους: