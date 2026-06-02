Τον τρόμο έζησε το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου, λίγο μετά τις 9, στην περιοχή του Λυκαβηττού, μια 22χρονη κοπέλα. Άγνωστος άνδρας της επιτέθηκε αρπάζοντάς την αιφνιδιαστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης ακολουθούσε τη νεαρή κοπέλα στο κέντρο της Αθήνας για αρκετή ώρα. Όταν εκείνη έφτασε στον λόφο του Λυκαβηττού, της επιτέθηκε , αγκαλιάζοντάς την βίαια από πίσω και επιχειρώντας να την ακινητοποιήσει.

Η αντίδραση του θύματος και ο τραυματισμός στην πλαγιά

Η κοπέλα αντέδρασε άμεσα καταφέρνοντας να απωθήσει τον δράστη και να ξεφύγει. Στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί επιχείρησε να κόψει δρόμο μέσα απο τη πλαγιά του λόφου του Λυκαβηττού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά, χωρίς ωστόσο να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας της.

Ο επίμονος δράστης δεν σταμάτησε και συνέχισε να την καταδιώκει. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση ενός άνδρα ο οποίος διέμενε στην περιοχή και έσπευσε να βοηθήσει την 22χρονη όταν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, αναγκάζοντάς τον δράστη να τραπεί σε φυγή.

Έρευνες από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων

Ο δράστης έτρεξε προς την περιοχή των Εξαρχείων και κατάφερε να διαφύγει. Παρά τις άμεσες έρευνες των Αρχών, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Την υπόθεση έχει αναλάβει επίσημα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, το οποίο διεξάγει προανάκριση για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.