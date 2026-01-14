Λύκος εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στο Χαϊδάρι στην περιοχή του Ποικίλου Όρους και έχει o δήμος σήμανε συναγερμό.

Ο δήμος Χαϊδαρίου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους δημότες ότι το Δασαρχείο Αιγάλεω επιβεβαίωσε την ύπαρξη του λύκου.

Δείτε βίντεο με τον λύκο να κυκλοφορεί στους δρόμους του Δαφνίου:

Το Δασαρχείο με τη σειρά του εξέδωσε επιστολή με οδηγίες:

Απαγορεύεται η παροχή τροφής (όπως και σε όλα τα είδη της άγριας πανίδας)

Απαγορεύεται η εγκατάλειψη νεκρών ζώων και ζωικών υπολειμμάτων σε Δάση και Δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα κοντά σε εγκαταστάσεις, οικίες, στάνες κ.α.

Σε βόλτες των σκύλων με τον ιδιοκτήτη τους στην ύπαιθρος, θα πρέπει να προκαλείται κάποιος θόρυβος για να δηλώνεται η παρουσία ανθρώπων που τα συνοδεύουν.

Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο/λύκους και όταν το ζώο/α είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 50 μέτρα, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά του/τους (συχνά παρατηρούν τους ανθρώπους από περιέργεια και όχι επιθετική διάθεση) και ποτέ δεν προσεγγίζουμε τα ζώα. Καλούμε το σκύλο μας κοντά μας. Σε περίπτωση όπου ο λύκος ή οι λύκοι πλησιάζουν, εκφραζόμαστε με επιθετικό τόνο φωνής. Σε περιπτώσεις ή περιόδους όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά συχνών εμφανίσεων λύκων σε μια περιαστική περιοχή, δεν αφήνουμε χωρίς επίβλεψη μικρής ηλικίας παιδιά να μετακινούνται ή να παίζουν μόνα τους στο ύπαιθρο. Προφανώς αυτό συνίσταται ως επιθυμητό μέτρο ασφάλειας και για άλλους συνηθέστερους και πιο κοινούς καθημερινούς κινδύνους.

«Επίσης παρακαλούνται οι πολίτες για την άμεση ενημέρωση του Δασαρχείου σε περίπτωση παρουσίας λύκου, καθώς – όπως αναφέρει η υπηρεσία – παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται φωτογραφίες ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να έχει ενημερωθεί το Δασαρχείο.

Τηλέφωνο Δασαρχείου: 2105982315», καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου».

Η ανάρτηση: