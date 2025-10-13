Ένα χρόνιο πρόβλημα που δημιουργούσε καθυστερήσεις και σύγχυση στις διαδικασίες έναρξης ναύλων των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής βρήκε επιτέλους τη λύση του.

Μετά από πολύμηνες παρεμβάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.) και του Προέδρου της Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη , εκδόθηκε η αναμενόμενη οδηγία που ρυθμίζει πλέον με σαφήνεια, τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ Λιμενικών και Τελωνειακών Υπηρεσιών, ως προς τις θεωρήσεις ναυλοσυμφώνων για transit καύσιμο.

Το ζήτημα είχε αναδειχθεί επισήμως με επιστολή της Ένωσης στις 24 Μαΐου 2025 προς τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής και Οικονομικών, όπου επισημαινόταν η έλλειψη ενιαίων οδηγιών και συντονισμού ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες.

Το αποτέλεσμα ήταν να παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης, προκαλώντας ταλαιπωρία στους επαγγελματίες του κλάδου και πλήγματα στην εικόνα του θαλάσσιου τουρισμού.

Η νέα εγκύκλιος έρχεται να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις και να θέσει ενιαίο πλαίσιο διαδικασιών, διευκολύνοντας τόσο τις λιμενικές και τελωνειακές υπηρεσίες όσο και τα πληρώματα των επαγγελματικών σκαφών.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά τη λειτουργία του κλάδου, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας την διαφάνεια και την αποδοτικότητα των ελέγχων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική παρέμβαση του Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη, Προέδρου της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., ο οποίος ανέδειξε το ζήτημα στα αρμόδια Υπουργεία και συνέβαλε καθοριστικά στην τελική επίλυση του προβλήματος.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, προωθώντας λύσεις για την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των πληρωμάτων, με γνώμονα την επαγγελματική αξιοπρέπεια και την ανάπτυξη του ελληνικού yachting.