Οι ξενοδόχοι ζητούν λύση για την ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν οι εκδρομείς στους δρόμους για να φτάσουν στους γιορτινούς προορισμούς τους.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γιάννης Χατζής έγραψε σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα για αλγεινή κατάσταση και ζητεί να βρεθεί λύση εντός της ημέρας.

Τα μέλη της ΠΟΞ δηλώνουν πως «υποστηρίζουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις και διατηρούν στενή και αλληλοεξαρτώμενη σχέση με τον πρωτογενή τομέα»

Ωστόσο, σε επιστολή τους προς το κυβερνητικό επιτελείο τις προηγούμενες ημέρες γράφουν: «είναι κρίσιμο οι μορφές των κινητοποιήσεων να μην προκαλούν τις ανάλογες επιπτώσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας και στην τοπική κοινωνία».

Αναλυτικά η ΠΟΞ, σημειώνουν ότι:

«Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την αλγεινή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι μόνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοι μας. Ζητούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην τεράστια ταλαιπωρία που βιώνουν οι συμπολίτες μας και να περιοριστεί κατά το δυνατόν η οικονομική ζημιά που υφίστανται τα μέλη μας. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν».