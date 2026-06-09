Απάντηση στο μυστήριο με την δυσάρεστη οσμή που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου της Αττικής στις 19 Μαΐου έρχεται να δώσει μια νέα επιστημονική μελέτη. Η έντονη και διάχυτη μυρωδιά που είχε γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας (Γλυφάδα, Φάληρο, Νέα Σμύρνη και αλλού) φαίνεται πως οφείλεται σε συγκεκριμένες ουσίες, με τους επιστήμονες να εντοπίζουν πλέον την πιθανή πηγή προέλευσής της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης, που έκανε η ομάδα AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα οποία δημοσιεύει η εφημερίδα «Τα Νέα», η ουσία που προκάλεσε την έντονη οσμή είναι κατά πάσα πιθανότητα το προπάνιο ή το βουτάνιο. Πρόκειται για αέρια στα οποία προστίθενται σκοπίμως ειδικές χημικές ενώσεις, οι μερκαπτάνες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστική, βαριά μυρωδιά, ακριβώς για να γίνονται εύκολα αντιληπτές σε περίπτωση διαρροής, καθώς τα ίδια τα αέρια είναι άοσμα.

Από πού προήλθε η μυρωδιά

Η έρευνα δείχνει ότι η πηγή της οσμής δεν βρισκόταν στη στεριά, αλλά στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, ως επικρατέστερο σημείο εκπομπής προσδιορίζεται η θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Το επικρατέστερο σενάριο συνδέει το περιστατικό με κάποιο πλοίο μεταφοράς υγραερίου (LPG) που βρισκόταν στην περιοχή εκείνη την ημέρα.

«Πήραμε τις μαρτυρίες και με μοντέλα 3D κάναμε ένα rewind στις αέριες μάζες, πήγαμε προς τα πίσω, για να εντοπίσουμε την πηγή της δυσοσμίας», λέει στα «ΝΕΑ» ο Βασίλης Αμοιρίδης, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής του AtmoHUB. «Το τελικό εύρημα είναι ότι πιθανότατα προήλθε από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και επομένως συσχετίζεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου – LPG», συμπληρώνει.

Παράλληλα, εξετάστηκε και ένα δεύτερο, αλλά πολύ λιγότερο πιθανό σενάριο, το οποίο ήθελε την οσμή να προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας λόγω των δυτικών ανέμων που έπνεαν. Ωστόσο, οι μαρτυρίες των πολιτών και τα μετεωρολογικά δεδομένα απομακρύνουν αυτή την εκδοχή.

Κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών. Το προπάνιο και το βουτάνιο δεν θεωρούνται τοξικά ή επικίνδυνα αέρια για τον ανθρώπινο οργανισμό στις συγκεντρώσεις που διαχύθηκαν στην ατμόσφαιρα. Η αναστάτωση προκλήθηκε καθαρά λόγω της έντασης της οσμής (εξαιτίας των μερκαπτανών) που ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά των κατοίκων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του συμβάντος, οι σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αττική δεν κατέγραψαν καμία απολύτως αύξηση σε άλλους ρύπους, ενώ από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε τόσο η πιθανότητα φυσικής προέλευσης της μυρωδιάς όσο και κάποια διαρροή από το δίκτυο του φυσικού αερίου της πόλης.