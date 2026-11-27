Μια μπαταρία λιθίου για ποδήλατα και όχι έκρηξη πυροτεχνημάτων που βρίσκονταν σε τσάντα, όπως είχε αρχικά γνωστοποιηθεί, προκάλεσε τον καπνό και τον πανικό στον σταθμό «Ομόνοια» του Μετρό το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11), σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα, Παρασκευή (26/11), ο εκπρόσωπος εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ., Σπύρος Ρεβύθης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ρεβύθης διευκρίνισε τι ακριβώς συνέβη: «Ήταν ένας επιβάτης με βαλίτσα στην πλάτη που άρχισε να βγάζει σπινθήρες και πολύ καπνό. Τελικά διαπιστώσαμε ότι δεν είχε πυροτεχνήματα, είχε μια μπαταρία λιθίου για ποδήλατο».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, όταν οι μπαταρίες αυτού του τύπου υπερθερμανθούν, βγάζουν σπινθήρες και καπνό που θυμίζουν πυροτεχνήματα, γεγονός που καθιστά λογικό το να το περάσει κάποιος που το είδε για πυροτεχνήματα.

Πέταξε την αποσκευή και απομακρύνθηκε ο επιβάτης

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του εκπροσώπου των εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ., ο επιβάτης που μετέφερε την μπαταρία «φοβήθηκε, πέταξε τη βαλίτσα από την πλάτη του και έφυγε, δεν τον βρήκαμε».

Όπως είχε ανακοινώσει η ΣΤΑ.ΣΥ., ο σταθμός «Ομόνοια» έκλεισε προσωρινά στις 15:47, καθώς ο καπνός προερχόταν από αποσκευή επιβάτη στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων. Οι σταθμάρχες παρενέβησαν άμεσα με πυροσβεστήρες περιορίζοντας τη φωτιά, στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες αποχώρησαν λίγο αργότερα, ενώ στις 16:20 ο σταθμός δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία.