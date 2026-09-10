Ξεκάθαρη ήταν η τοποθέτηση της Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνας Παγώνη, σχετικά με την ιδιωτική κλινική Stem Cell Clinic, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε επικοινωνία της με τη «Ζούγκλα». Η γιατρός επισήμανε πως το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης το οποίο χρησιμοποιήθηκε, δεν υφίστατο στο ιατρείο μέχρι το 2025, όταν είχε πάει εκεί για έλεγχο επιτροπή του ΙΣΑ, αλλά τοποθετήθηκε μετά, χωρίς όμως να δηλωθεί πουθενά, όπως προκύπτει από τους φακέλους που τηρεί ο Ιατρικός Σύλλογος.

Παράλληλα ξεκαθάρισε πως πρόκειται για ένα απλό παθολογικό ιατρείο συστεγαζόμενο, δηλωμένο στο όνομα του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης.

«Μετά την επικοινωνία μου με τον Ιατρικό Σύλλογο, σας λέω ξεκάθαρα ότι το ιατρείο έχει απλώς άδεια παθολογικού ιατρείου και τίποτα παραπάνω. Ένα παθολογικό ιατρείο συστεγαζόμενο, δηλωμένο στο όνομα του συναδέλφου, τίποτα παραπάνω».

Στην ερώτηση αν το ιατρείο συστεγαζόταν με το ιατρείο της συζύγου του γυναικολόγου- ολιστικής ιατρού Ιωάννας Γάκα, η απάντηση της Ματίνας Παγώνη ήταν η ακόλουθη: «Δεν ξέρω αν η σύζυγός του είναι γυναικολόγος, ρώτησα τον κ. Πατούλη να δει το φάκελό της. Αυτό θα φανεί αν έχει δηλώσει την ιδιότητά της στον Ιατρικό Σύλλογο». Όσο για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και τις πληροφορίες που διέρρευσαν ότι δεν είχε πτυχίο ιατρικής, επισήμανε: «Δεν το γνωρίζω αν ο γιατρός είχε πτυχίο. Προσωπικά δεν τον ήξερα εγώ σαν γιατρό, δεν τον είχα ακούσει αυτόν τον άνθρωπο».

Παράλληλα η Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ήταν ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά την πλασμαφαίρεση, ως ιατρική πράξη, γίνεται μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις, τονίζοντας ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία και πρέπει να γίνεται μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία (σ.σ. το Αττικόν, τον Ευαγγελισμό, το Λαϊκό και το Γεννηματάς) και μεγάλες κλινικές, από εξειδικευμένη ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, με επικεφαλής τον αιματολόγο, ούτως ώστε αν συμβεί κάτι απρόοπτο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, να μπορούν να παρέμβουν άμεσα και σωτήρια για τον ασθενή.

«Δεν πρόκειται για μια απλή ιατρική πράξη, γίνεται μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία και μεγάλες κλινικές, από εξειδικευμένη ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, ούτως ώστε αν συμβεί κάτι απρόοπτο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, να μπορούν να παρέμβουν άμεσα και σωτήρια για τον ασθενή, να τον πάνε στη μονάδα και να παρέμβουν ως ομάδα με εξιδεικευμένους γιατρούς. Γι’ αυτό λέμε ότι γίνεται μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία ή σε μεγάλες κλινικές, που έχουν μέσα μονάδες που έχουν όλες τις ειδικότητες».

Σχολιάζοντας την χθεσινή κατάθεση της γιατρού Ιωάννας Γάκα, ότι ο Γ. Μαζωνάκης βρισκόταν σε «υπερδιέγερση» πριν από τη διαδικασία, η κ. Παγώνη ήταν κατηγορηματική: «Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε υπερδιέγερση, δεν πρέπει να προχωράς στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης».

Δύο ακόμη σημαντικά θέματα, που έθεσε η κ. Παγώνη, ήταν ότι σύμφωνα με την πληροφόρησή της, «το συγκεκριμένο ιατρείο επισκεπτόταν πολύς κόσμος, μάλιστα πολλοί VIP πήγαιναν εκεί», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια της, και ότι «προς το παρόν δεν έχουμε κάποια επίσημη καταγγελία στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, από πολίτες για το συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά αυτό ισχύει μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο».

Ολοκληρώνοντας τη συνομιλία, η κ. Παγώνη, είπε δύο λόγια για τον εκλιπόντα Γιώργο Μαζωνάκη: «Χάθηκε ένας άνθρωπος, για μένα αυτό έχει σημασία. Χάθηκε μια ζωή, κι όταν φεύγει ένας άνθρωπος τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα».

Οι δηλώσεις της Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνας Παγώνη στη «Ζούγκλα»

Κάθε συνεδρία κόστιζε 2.000 ευρώ

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, υπήρχε στο ιατρείο εδώ και 4 χρόνια. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έκανε έλεγχο στο εν λόγω ιατρείο τόσο το 2024, όσο και το 2025, και δεν το εντόπισε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η κάθε συνεδρία πλασμαφαίρεσης στο εν λόγω ιατρείο, κόστιζε 2.000 ευρώ. Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί αν το ζεύγος πωλούσε την εν λόγω υπηρεσία ως αναζωογόνηση.