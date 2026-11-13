Υπό διερεύνηση βρίσκεται περιστατικό σε Δημοτικό Σχολείο της Χαλκίδας, όπου μαθητής φέρεται να απείλησε λεκτικά συμμαθητές του κρατώντας μαχαίρι. Το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και κινητοποίησε τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με το Eviareporter, που αποκάλυψε την υπόθεση, οι δάσκαλοι παρενέβησαν άμεσα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και ενημέρωσαν τους γονείς.

Εντολή για διερεύνηση και παρέμβαση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, κ. Ζημιανίτης, δήλωσε στο τοπικό μέσο ότι έχει δώσει εντολή για την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και για την παρέμβαση του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και της ΕΔΥ.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες παιδαγωγικές διαδικασίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαχείριση ενός συμβάντος που αφορά παιδιά Δημοτικού και την ασφάλειά τους μέσα στον σχολικό χώρο.

Η «Ζούγκλα» επιχείρησε να επικοινωνήσει με την προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Χρύσα Τσαμοπούλου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να καταστεί δυνατή η επικοινωνία.