Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 29χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» γύρω στις 13:25 το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, φέροντας σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις οικείων προσώπων που τον συνόδευσαν, η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Φυλής, στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο άγνωστοι άνδρες τον πλησίασαν και τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο.

Αμέσως μετά το συμβάν, ο 29χρονος κατέφυγε σε γειτονικό φαρμακείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια επέστρεψε στην κατοικία του για να ξεκουραστεί. Ωστόσο, το πρωί της Πέμπτης ξύπνησε με αφόρητους πόνους, γεγονός που ώθησε τους φίλους του να τον μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το μαχαίρωμα προκάλεσε εκτεταμένη βλάβη στον σπλήνα. Λόγω της κρισιμότητας του τραύματος, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αττικής, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών, καθώς και για την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων της επίθεσης.