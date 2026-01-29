Σοβαρό επεισόδιο με άρωμα «μαφιόζικου» ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 29/1, στο σωφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου, όταν κρατούμενος με βαρύ ποινικό παρελθόν δέχθηκε αιματηρή επίθεση λίγα μόλις λεπτά μετά την είσοδό του στις φυλακές.

Το θύμα της αιματηρής ενέδρας είναι ο 45χρονος Αλβανός υπήκοος με το ψευδώνυμο «Δήμος», πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στη δομή του οργανωμένου εγκλήματος και μακρά διαδρομή σε υποθέσεις βαριάς εγκληματικότητας. Ο «Δήμος» είχε μόλις μεταφερθεί στο Μαλανδρίνο από το Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού, όπου βρισκόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο ψυχιατρικών πραγματογνωμοσυνών που είχαν διαταχθεί για την υπόθεσή του.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η επίθεση εκδηλώθηκε τη στιγμή που ολοκληρωνόταν η διαδικασία εισαγωγής του στις φυλακές.

Πριν ακόμη προλάβει να οδηγηθεί στην πτέρυγα όπου είχε προγραμματιστεί να κρατηθεί, δέχθηκε αιφνιδιαστικό χτύπημα από άλλον κρατούμενο, ο οποίος τον πλησίασε και τον μαχαίρωσε επανειλημμένα με αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Τα τραύματα που υπέστη χαρακτηρίζονται σοβαρά, ωστόσο οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, παρά την ένταση και την αγριότητα της επίθεσης, η ζωή του δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως ξεκάθαρη απόπειρα εκτέλεσης στο εσωτερικό των φυλακών, με το προφίλ του στόχου να εξηγεί και τη βαρύτητα του συμβάντος.

Ο «Δήμος» συγκαταλέγεται, σύμφωνα με αστυνομικούς κύκλους, στα πιο «δυνατά πιστόλια» της αθηναϊκής νύχτας και στο παρελθόν είχε άμεση επιχειρησιακή σχέση με τον Παναγιώτη Βλαστό.

Το όνομά του έχει καταγραφεί σε ογκώδεις δικογραφίες που αφορούν συμβόλαια θανάτου, κυκλώματα εκβιασμών και ένοπλες ληστείες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η εμπλοκή του στην πολύκροτη υπόθεση του Γιάννη Λάλα.

Οι διωκτικές αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο 45χρονος ήταν ο βασικός οργανωτής και «εγκέφαλος» της δολοφονικής ενέδρας που είχε στηθεί τον Μάιο του 2025 εναντίον του Λάλα.

Κατά την επίθεση εκείνη, το θύμα είχε δεχθεί καταιγισμό πυρών με δεκάδες σφαίρες από πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, όμως επέζησε από καθαρή τύχη, καθώς η βαριά θωράκιση της πολυτελούς Mercedes που οδηγούσε άντεξε τα πυρά.

Η απόπειρα εκείνη δεν στάθηκε αρκετή για να τον σώσει οριστικά. Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε τελικά την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, σε μια υπόθεση που παραμένει στην κορυφή της ατζέντας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για τη συγκεκριμένη δολοφονία έχουν ήδη συλληφθεί τέσσερα άτομα, ομογενείς από τη Ρωσία και Έλληνες, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή στο εκτελεστικό σχέδιο.