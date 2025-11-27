Μια απόφαση εκτός κοινής λογικής, έλαβε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 7 ετών και 4 μηνών σε έναν 28χρονο από το Ροδάκινο Ρεθύμνου ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε με 50 μαχαιριές τον πατέρα του.

Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε απόπειρα βαρείας σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αποδεχόμενο την ανάλογη εισαγγελική πρόταση, καθώς εκτίμησε πως ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του, παρότι του κατάφερε 50 μαχαιριές, κάτι που και ο δράστης της επίθεσης είχε υποστηρίξει νωρίτερα στην απολογία του.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου του 2023, με αφορμή την επίσκεψη του παθόντα στο καφενείο όπου σύχναζε ο γιος του. Οι σχέσεις των δύο ανδρών ήταν ήδη ιδιαίτερα τεταμένες, καθώς ο γιος είχε απαγορεύσει στον πατέρα του να εμφανίζεται στο συγκεκριμένο καφενείο.

«Ο κατηγορούμενος έχει θέματα με τον πατέρα του λόγω της συμπεριφοράς του απέναντι στη μητέρα του. Στις 4/9/23 βλέπει τον πατέρα του στο καφενείο, θυμώνει, επιστρέφει στο σπίτι, γίνεται καυγάς, θολώνει, βγάζει έναν σουγιά και αρχίζει να του επιτίθεται. Η επίθεση συνεχίζεται για 15 λεπτά. Του επιτίθεται με 50 μαχαιριές. Η μητέρα φωνάζει και έρχεται ένας γείτονας. Πράγματι αν ήθελε να τον σκοτώσει, μπορούσε. Πήρε τρία μαχαίρια διαφορετικά», τόνισε η Εισαγγελέας της Έδρας στην πρότασή της.

Ο 68χρονος τότε πατέρας, είχε νοσηλευτεί για 13 μέρες, χωρίς να του προκληθεί κάποια μόνιμη βλάβη, από τα τραύματα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε εκτενώς στην ψυχοπαθολογία του κατηγορούμενου, την οποία ενέταξε στο πλαίσιο των προβλημάτων μέσα στην οικογένεια, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται γενικά για έναν επικίνδυνο άνθρωπο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας δεν παρέστη προς υποστήριξη της κατηγορίας.

ΠΗΓΗ: zarpanews.gr